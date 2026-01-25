【
東京上野動物園兩隻大熊貓最後一日讓民眾參觀
http://www.CRNTT.com
2026-01-25 17:59:11
中評社香港1月25日電／日本東京上野動物園兩隻大熊貓曉曉和蕾蕾，將於星期二離開日本返回中國，展區今日最後一日開放參觀，大批民眾到場。
香港電台報導，參觀大熊貓需要預約，東京都表示，今日共有4400個名額，最終超額申請20多倍。
兩隻4歲大熊貓歸還中國後，日本將會自1972年迎來大熊貓以來，首次出現飼養大熊貓數量為零的情況。
