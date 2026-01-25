告別最後一班綠皮火車　廣州站邁入高鐵時代

中評社香港1月25日電／1月25日10時29分，隨著K303次列車緩緩駛離站台，有著115年歷史的廣州火車站迎來新節點——普速列車始發終到運營正式收官，全面邁入高鐵時代。1月26日零時起，全國鐵路實行新的列車運行圖，廣州這一華南交通樞紐實現“高鐵進城、普速外移”。



“這是車站功能、服務品質的跨越。每日開行動車組列車將達到208列，輻射範圍延伸至華北、西北、西南等地。”廣州站副站長黃曉中說，下一步廣州站將與廣州南站實現15分鐘互聯互通，共同撐起粵東粵西高鐵“兩翼”，為粵港澳大灣區“一小時生活圈”注入強勁動能。



新華社報導，從普速的“慢時光”到高鐵的“加速度”，廣州站的變遷，既有中國鐵路高速發展的印記，也是時代變遷的縮影。從20世紀80年代“東南西北中，發財到廣東”的務工大潮，到春運期間日均超23萬人次的客流高峰，廣州站里一列列綠色的車廂，承載著無數人的鄉愁與夢想。



得知廣州站將開出最後一列“綠皮火車”的消息後，不少人紛紛表達不捨之情。一條數萬人點讚的短視頻里這樣說：“這列綠皮火車讓鄉愁變得具體，它像一條綠色的臍帶連接著我們的來處和遠方，就是在這裡，我和無數的‘我’一起，把生存一步一步打拼成了生活。”



評論區的4000多條回覆中，寫滿了南下北上、東行西往的人與廣州站的故事。有人這樣說：“人們關心廣州站、回憶廣州站，其實是在轉過身子，看一眼當年的自己”。



轉型之後，廣州仍然給廣大旅客保留了乘坐普速列車的選擇權。黃曉中表示，1月26日之後，旅客可以在廣州白雲站乘坐普速列車，廣州站本身也會有個別普速列車經停。