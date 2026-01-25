解放軍報：張又俠對軍隊建設造成極大破壞

中評社北京1月25日電／解放軍報今天發表題為“堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰”的社論指出，黨中央決定，對張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查，再次表明黨中央、中央軍委懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，涉及多少查多少、牽扯多深挖多深的鮮明態度；充分彰顯我們黨把反腐敗鬥爭進行到底的如磐意志；鄭重宣示不管是誰、不管職位多高，只要搞腐敗就決不姑息的堅定立場。堅決查處張又俠、劉振立，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心、有力量的重要體現，對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰具有重要意義。全軍官兵要堅決擁護黨中央決定，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮，確保部隊高度集中統一和純潔鞏固。



張又俠、劉振立身為黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。依紀依法查處張又俠、劉振立，必將進一步從政治上正本清源，從思想上肅毒除弊，從組織上去腐生肌，鞏固深化政治整訓成果，推動人民軍隊換羽重生，為強軍事業發展注入強大動力。



腐敗是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大鬥爭。黨的十八大以來，在黨中央、中央軍委和習主席堅強領導下，全軍部隊堅持全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，深入推進政治整訓、正風肅紀反腐，堅持深挖徹查、除惡務盡，堅決查處軍隊高層腐敗分子，著力消除政治隱患，黨領導的人民軍隊在淬煉鍛造、革弊鼎新中牢牢守住了根和魂。實踐充分證明，人民軍隊越反腐就越堅強、越純潔、越有戰鬥力，反腐越徹底就越有信心和底氣實現建軍一百年奮鬥目標。



冰凍三尺非一日之寒，除三尺之冰也非一日之功。當前腐敗問題集中查處不是越反越腐，而是越挖越深。歷史大勢浩浩蕩蕩，強國強軍進程不可阻擋。任何風浪考驗都撼動不了人民軍隊鐵心向黨的如磐信念，任何艱難險阻都阻擋不了人民軍隊向強圖強的堅定步伐。我們堅信，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，人民軍隊必將掃除一切消極腐敗現象，始終成為黨和人民完全可以信賴的英雄部隊。

