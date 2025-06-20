中評深度：鄭振清析美如何掏空台湾經濟

清華大學台灣研究院副院長鄭振清教授接受中評社記者專訪（資料圖） 中評社北京1月26日電（記者 陳思遠）最近，美國商務部公布美台“貿易協議”內容，美國將對台灣多數產品徵收非叠加的15%“對等關稅”，還要台向美提供直接投資和信用擔保至少各2500億美元，企圖將台灣半導體供應鏈產能的40%轉移到美國。1月23日，清華大學台灣研究院副院長鄭振清教授接受中評社記者專訪表示，全球政治經濟秩序正在經歷劇烈的變革重構，美國霸權主義變臉為無視規則、恃強凌弱的掠奪性強權。在此背景下民進黨當局奉送台灣半導體產業家底以迎合美國政客，推行“脫中入美”經貿路線，這種嚴重扭曲的美台關係只會造成掏空台灣經濟、損害台灣民生福祉的後果，不會改變兩岸必然統一的歷史大勢與前進節奏。



鄭振清教授主要研究政治社會學、台灣社會變遷、中美涉台問題與兩岸關係，多次赴台田野調查與學術交流，在海內外發表大量中英文論文和學術演講分析中美關係與兩岸關係演變。



美台“貿易協議”本質是特朗普政府利用關稅大棒勒索台灣的芯片產業



鄭振清認為，在特朗普上台之前，美國霸權主義是在軍事、金融、意識形態和科技四大支柱支撐下運行的。這四者構成了一個相互強化的體系，強大的軍事優勢為金融、科技和意識形態的影響力提供武力後盾，以“自由民主”價值觀為核心的意識形態論述則為其他三方面的擴張披上“合法性”或“正當性”外衣。但是，特朗普上台後，拋棄過去的價值觀論述和國際規則外衣，恃強凌弱，勒索超額利益，滿足美國利益和展現個人強悍形象，使美國霸權主義迅速變臉為對朋友和敵人通吃的“掠奪性強權”，嚴重違背國際法，這是注定要寫入21世紀歷史的悲劇時刻。

