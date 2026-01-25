伊朗官員稱伊武裝力量已進入全面戒備狀態

中評社北京1月25日電／央視新聞報導，當地時間1月25日，伊朗議會國家安全與外交政策委員會成員穆赫辛尼·薩尼在接受採訪時表示，針對敵方當前的軍事部署，伊朗武裝力量已進入全面戒備狀態。



薩尼強調，伊朗正持續監測地區內所有敵對動向，軍隊已“手扣扳機”隨時待命。一旦遭到任何形式的侵犯，伊朗將發起猛烈反擊，其打擊範圍涵蓋從霍爾木茲海峽到美國在地區內的所有利益網，回擊手段將超出敵方的預判。



薩尼指出，霍爾木茲海峽是伊朗掌握的核心地緣戰略利器，憑借這一優勢，伊朗能夠有效管理並化解各類外部軍事挑釁。



與此同時，委員會另一位成員瓦希德·艾哈邁迪對美方的威脅表示蔑視，認為美以兩國的言論更多是“心理戰”，目的是掩蓋其不敢開戰的虛弱。他警告稱，若美方發生戰略誤判，其在地區的軍事基地及以色列將遭到毀滅性打擊，成為“史無前例的教訓”。



針對美國總統特朗普提出的談判論調，伊朗議會方面給予了明確回絕。艾哈邁迪指出，美方在過往談判中毫無誠信，甚至在對話期間發動攻擊，因此伊朗絕不會再次落入此類外交陷阱。他強調，在當前環境下進行談判絕不合適，伊朗政府已看透美方的遊戲規則，將堅定捍衛國家主權與利益。



連日來，美國政府多次威脅軍事干涉伊朗局勢。美國總統特朗普22日表示，一支“龐大艦隊”正在前往中東地區海域。據美國方面15日消息，隨著與伊朗緊張關係升級，美國正在向中東地區增派兵力，其中包括至少一艘航空母艦，同時將在該地區部署更多的導彈防禦系統。