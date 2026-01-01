快評：美台“貿易協議”是一場地緣政治掠奪

中評社快評/清華大學台灣研究院副院長鄭振清教授一針見血地指出，近期美台所謂“貿易協議”的本質，是一場披著貿易外衣的地緣政治掠奪。其核心目標——強制台灣將40%的半導體產能轉移至美國——無異於對台灣經濟根基的“系統性掏空”。



半導體產業絕非孤立存在，其生命力在於高度集群效應。當40%的核心產能被迫外遷，隨之流失的將是上下游產業鏈的完整性、頂尖的研發人才、龐大的工程師隊伍以及成熟的技術生態。這不僅直接衝擊台灣的產業經濟命脈，更將重創就業市場與島內消費能力。鄭振清警示的“科技島”淪為“產業空心島”絕非危言聳聽，而是迫在眉睫的巨大風險。



這種違背市場規律、受政治脅迫的產能轉移早有失敗先例。當年鴻海在美威斯康辛州的慘澹收場，以及台積電在美設廠後毛利率從台灣的60%驟降至個位數的殘酷現實，無不昭示著“賠本賺吆喝”的荒謬性。台積電的股權結構（外資占比超70%，美籍董事占多數）和巨額利潤外流（78%流向外資股東），更意味著其重大戰略決策難以真正符合台灣本土長遠利益。一旦按照協議大規模加碼在美投資，無論成敗，台灣都將是輸家：成功則資源持續外流，“護台神山”崩塌；失敗則浪費資源、加劇財政風險並招致美方進一步勒索。



可以肯定，美台“貿易協議”非但不是台灣的護身符，反而是對台灣經濟根基的致命侵蝕。唯有認清大勢，主動融入兩岸融合發展大局，台灣方能擺脫被掏空的宿命，在民族復興的進程中共享繁榮與尊嚴。

