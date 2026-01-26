港元拆息料隨美息降　按揭與企貸受惠

中評社香港1月26日電／在聯匯制度下，香港息口走勢的大方向是跟隨美息，惟市場人士普遍相信香港本輪減息周期已經完結，最優惠貸款利率（Prime Rate簡稱P）再下調的空間有限。香港金融管理局副總裁阮國恒表示，即使如此，現時大部分銀行貸款（包括按揭貸款和企業貸款）也是與港元拆息（Hibor）掛鈎；如果美聯儲減息，Hibor也會跟隨變動，本地市場仍然可以受惠。



大公報報導，截至2025年11月底，接近九成未償還銀行按揭貸款是以Hibor作為定價參考（簡稱H按）。此外，雖然企業貸款未有確切數據，惟金管局粗略計算，“好大部分”也是與Hibor掛鈎。



最優惠利率減無可減



銀行最基本的商業模式，是依靠NIM和利息收入，主要是從存戶接收存款，然後透過放貸，從中賺取息差。阮國恒表示，如果銀行進一步減P，而存款利率無法同時下調，意味NIM進一步受壓，銀行抵禦風險的能力也會削弱。從監管機構和風險研判的角度出發，他坦言“我都唔想銀行再挾NIM”，而是希望銀行體系能保持“safe and sound”（安全及穩健）。



金管局統計數字顯示，香港零售銀行淨息差在2025年首3季收窄至1.47%，去年同期則為1.50%。阮國恒指出，本港銀行的淨息差（NIM）在國際上“已是好低水平”，相比之下，美國市場的銀行淨息差大致在2%以上。

