太古地產看好內地零售　今年增長更佳

中評社香港1月26日電／“十五五”規劃建議強調“大力提振消費”。太古地產零售業務董事韓置告訴記者，在政策支持下，零售市場有望迎來進一步的增長機會。他指出，內地經濟基本因素正逐步改善，利好消費市場前景，相信2026年市場表現有望更上一層樓。



大公報報導，“目前內地零售市場發展趨勢良好。”據韓置觀察，不少行業的從業人士對於未來發展充滿信心，包括近期火熱的電動車及人工智能（AI）板塊，有助為消費市場持續注入活力，在與高端客戶的溝通中亦發現相似情況，後者營業情況並未受到影響，對於市場依舊信心十足，強調零售市場復甦的核心動力，來自內地經濟基本面改善。



國策支持與股市暢旺 刺激消費



在韓置看來，當前市場依舊面臨不少挑戰，但同時也蘊藏巨大的機遇，這表現在市場參與者積極投資、搶佔市場，形容“最擔心的情況為投資者秉持觀望態度，市場缺乏投資活動。”他續指，股市和內房作為能帶來巨大財富效應的投資工具，若能延續當前的良好發展趨勢，亦可為今年的零售市場提供支撐。



韓置看好今年內地零售市場前景，強調太地希望把握機會，擴大市場份額，“我們所有的投資項目都在推進，同時積極觀察擴張機遇。”



近年太古地產積極投資內地市場，於2022年啟動的北京三裡屯太古裡策略升級計劃亦取得關鍵進展，自去年12月多間品牌旗艦店集中開幕以來，區域人流錄得大幅增長。韓置表示，集團正攜手重新定義與中國新一代消費者的互動方式，並相信三裡屯太古裡將持續鞏固北京作為國際零售與生活方式中心的全球影響力。

