美國明尼蘇達州拒絕美司法部“勒索”

中評社香港1月26日電／美國明尼蘇達州州務卿史蒂夫·西蒙25日發布聲明，拒絕美司法部長帕姆·邦迪提出的從該州撤出聯邦機構執法人員的條件，稱後者在“勒索”。



邦迪24日致信明尼蘇達州州長蒂姆·沃爾茲，警告州政府機構必須配合聯邦機構在該州的移民執法行動，同時提出結束執法行動的三個條件，包括州長辦公室必須與聯邦政府共享有關醫療補助計劃等社保數據、廢除該州移民庇護政策以及允許司法部查閱該州選民名册。



新華社報導，邦迪在信中說，只要雙方就上述條件達成一致，便可以找到平息明尼蘇達當前混亂局面的“常識性解決方案”。



對此，西蒙在聲明中譴責說，邦迪將這些“非法要求作為勒索我們州和平與安全的籌碼”。對她的要求，“我的回答是‘不’。她的信函反映了一種無恥企圖，試圖脅迫明尼蘇達州違反州和聯邦法律”，“此前司法部曾多次試圖向我的辦公室施壓，要求我們提供這些數據，但均遭拒絕”。



西蒙在聲明中解釋了州政府無法滿足邦迪這些要求的法律依據，並強調並非僅有明尼蘇達一個州拒絕在相關方面與特朗普政府配合。



聲明呼籲，“聯邦政府必須立即結束對我們州前所未有的、導致死亡事件的占領”。聲明強調：“移民與海關執法局人員的大量行動方式是危險的、破壞穩定的、不必要且殘忍的，而且效果適得其反。這些行動與其說是為了保護公眾，不如說是為了製造恐懼。”



本月7日，美國移民與海關執法局人員在明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯市抓捕非法移民時，開槍打死美國公民古德，引發全美多地舉行抗議活動，反對暴力執法。明尼阿波利斯24日上午再次發生移民執法槍擊事件，造成一名37歲的美國男性公民死亡。這一突發事件導致當地緊張局勢進一步升溫，聯邦政府與地方政府分歧進一步加劇。