全球避險　黃金儲備超越美債

中評社香港1月26日電／特朗普政府強搶格陵蘭，全球對美國信任受到重擊，美債等金融資產成為各國減持目標，並促使更多資金流入黃金等避險資產。在金價直撲5000美元之下，目前美國以外的全球央行持有黃金儲備價值約4萬億美元，已超過持有美國國債的總值，美國金融霸權地位進一步響起了警號。



大公報報導，美歐日金融市場在過去一周經歷驚濤駭浪，股匯債市場大幅波動，一方面是市場憂心美國無視國際法，千方百計奪取格陵蘭，即使暫時取消對歐洲八國加徵關稅及不會使用武力控制格陵蘭，但特朗普反覆無常，出爾反爾，格陵蘭事件隨時會再升級，衝擊金融市場；另一方面是日本提前大選加速國債插水，40年期國債息升破4厘，日債全面告急，加劇日本政府債務利息負擔之外，不排除日資退休基金被迫大舉沽售美歐債券，調資返回日本救市。花旗報告估計，這一波日債劇震，可能導致環球基金調倉，以平衡投資風險，估計有1300億美元美國國債被拋售。



環球央行搶金 對美國信任降



因此，美歐日金融市場往後還會震盪，特別是特朗普貿易保護主義對國際秩序帶來衝擊，國際金價愈升愈急，短期有可能上破5000美元。高盛進一步上調金價預測至5400美元。事實上，格陵蘭事件將加劇全球搶金潮，反映各國對美國信任度下降，令減持美債、加快去美元化步伐更加明顯。市場估計歐元區加上英國、愛爾蘭等國家持有美債總值超過1.5萬億美元，比日本的1.2萬億美元持倉為多。若美國一意孤行強搶格陵蘭，歐洲拋售美債，作出反擊的可能性存在。



根據數據顯示，2025年全球央行買金停不了，其中波蘭去年增持黃金儲備100噸，稱冠全球，而且還計劃進一步增持黃金150噸，估計涉資約230億美元，令黃金儲備總數將增加至700噸。至於中國，去年增持黃金26.75噸，黃金儲備增至2306.32噸，是全球黃金主力買家之一。由於各國央行持續增持黃金，分散投資，因而美國以外的全球央行在去年底黃金儲備增至近4萬噸，總值已升至4萬億美元水平，比持有3.9萬億美元的美債資產價值為高，是1996年以來首次。目前全球黃金儲備佔外匯儲備佔比升30%，為2000年有紀錄以來新高。



美債遭沽售 衝擊金融霸權



全球對美元資產有戒心，美國公共債務總額直逼40萬億美元，債務危機遲早爆發。最重要是全球對美債信心下降，環球基金持續減持美債，其中丹麥退休基金Akademiker Pension擬沽清手上美債，直指美國基本上不具備良好信用，長期而言，美國政府財政債務不可持續，相信會有其他歐洲國家加入減持美債行列。



格陵蘭事件引致美債急挫，進一步暴露美國債務風險，金融霸權地位難保，支持國際金價繼續創新高。