西沙盤周三推165夥　均呎11649元

來源:大公報 中評社香港1月26日電／新地（00016）旗下西沙項目SIERRA SEA第2A期銷情火熱，第2B期隨即接棒登場，發展商新近公布銷售安排，本周三以價單形式公開發售165夥，折實平均呎價11649元，屬原價加推；其餘21夥則以招標形式銷售。



大公報報導，新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA第2A期有海量向隅客，集團上周四馬上公布第2B期1號價單，由於收票情況踴躍，日前加推90夥，並落實銷售安排。



豪客斥逾2600萬購滶晨2夥



新地代理執行董事陳漢麟補充，今次銷售安排推出合共186夥，其中165夥以價單形式公開發售，價單單位當中有118夥為兩房單位，47夥為3房單位，折實平均呎價11649元，入場單位為1座2樓J室，屬於實用面積443方呎的兩房單位，折實售價為455.17萬元；最高售價是1座8樓A室，屬於實用面積701方呎的三房戶型，折實售價為874.56萬元。至於其餘21夥則以招標形式發售。



陳漢麟續表示，本周三銷售安排分為A組和B組，大手組別最多可買3至6夥，今日截收購樓意向登記，目前初步估計已逾3萬票，料約四成為大手客。



綜合市場資訊，過去周末一手成交約170宗。當中，由新世界發展（00017）夥拍帝國集團、資本策略地產（00497）、麗新發展（00488）及港鐵（00066）合作的黃竹坑站滶晨II上周更新價單，涉及43夥，加幅最高逾3%，今日（26日）生效，買家紛紛趕加價前入市，該盤周末連環沽10夥，套現近1.5億元，昨日更錄大手買家“一客兩食”斥逾2600萬元連購2夥兩房單位，而滶晨系列本月累沽38夥，開售至今共售744夥，佔全數單位逾90%，共套現近128億元。



會德豐地產與港鐵合作的黃竹坑站DEEP WATER SOUTH，昨日與汽車品牌瑪莎拉蒂（MASERATI）合辦“港島南極致奢華體驗之旅”。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目公布命名以來已接獲超過1000宗查詢，當中約七成計劃自住，其餘三成作投資用途。黃光耀續說，集團預計在《財政預算案》公布前，率先以招標形式推售項目6B期的三房及四房單位，意向價將參考同區及深水灣、壽臣山一帶近期豪宅成交紀錄。