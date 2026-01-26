銀價升穿100美元　銀條門檻低搶手

中評社香港1月26日電／受地緣政治等因素影響，國際金銀價格持續破頂。現貨金價每盎司直逼5000美元，白銀價格更突破100美元大關，上周五（23日）收報103.19美元，單日急升7.1%，年初至今累漲44.7%。



大公報報導，銀條入場門檻遠低於金條，加上“買漲不買跌”心態，銀價上升無阻內地投資者入市熱情。深圳水貝黃金交易中心一商家鼎禎黃金負責人方先生昨日向記者透露，因看好銀價前景，有投資者一次過購入80公斤銀條和銀板，並現場給他轉賬200萬元（人民幣，下同）。該投資者表示，先將銀條和銀板收藏起來，待未來價格上漲四五成甚至一倍後便會轉手。＼大公報記者 李昌鴻深圳報導



相對於黃金，白銀兼具貴金屬和工業原材料雙重屬性。銀價走高，除了代表資本避險需求，也給下游工業需求帶來成本壓力。



全球白銀連續五年供不應求



白銀廣泛應用於包括電動車等高技術新興產業，據世界白銀協會數據，全球白銀市場連續五年出現供應缺口，2025年供應量為3.21萬噸，需求量達3.57萬噸，其中工業用銀佔總需求的60%。這種供求失衡的局面，導致倫敦市場白銀庫存降到10年低位。



除了供求失衡外，白銀價格升勢高於黃金，這主要是美國引發的地緣政治緊張局勢所致。美國早前悍然入侵委內瑞拉抓走總統馬杜羅，後又欲侵吞丹麥領地格陵蘭島，現又派航母駛向中東準備攻打伊朗。國際政局緊張之下，資金避險湧入貴金屬市場，在金價已處於高位時，白銀成為承接市場避險情緒的重要標的。



方先生表示，由於金銀價格暴漲，許多投資者搶入市。昨日深圳水貝黃金交易中心黃金和白銀價格分別報每克1274元和28.37元。他透露，23日很多投資者購買成本相對較低的銀條，有顧客以200萬元提走80公斤的銀條和銀板。記者從其他商家獲悉，銀條同樣熱銷，有投資者以10多萬元一口氣購買4條。



方先生感嘆，這是他從業以來從未遇到的現象。為了應付投資者搶購，他從深圳和外地多方工廠調貨，目前銀條和銀板還有供應。



消費者買金飾“減重” 降開支



至於黃金方面，內地正迎來春節前的婚慶高峰。昨日，知名品牌金飾價格如周大福、周生生分別為每克1542元和1545元，較水貝黃金交易中心高270多元。正因為水貝黃金有很高的性價比，吸引內地眾多消費者和投資者購買金飾、金條或銀條。不過，有消費者感嘆金價太高，一克要近1300元，原本購買手鐲、項鏈、戒指等，重量有的近百克，加上加工費，費用超過13萬元，現在只能購買五六十克重，以降低婚慶支出。