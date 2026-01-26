國家發改委：推進城際鐵路健康可持續發展

中評社香港1月26日電／記者26日從國家發展改革委獲悉，為落實基礎設施建設要適度超前、不能過度超前的要求，構建佈局合理、便捷高效、經濟適用的城際軌道交通網絡，推動城市群高質量一體化發展，國家發展改革委日前印發《關於推進城際鐵路健康可持續發展的意見》。



城際鐵路是城市群節點城市間的骨幹旅客運輸方式。目前，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝雙城經濟圈“四大城市群”城際鐵路骨幹網絡加快形成，總里程接近1800公里，運營效益穩步向好，城市群內主要城市間基本實現1至2小時通達。



新華社報導，意見明確了城際鐵路功能定位，指出城際鐵路主要連接城市群內中心城市及城區常住人口50萬以上的大中城市，串聯沿線重要客流集散地、人口密集區，採用高密度、小編組的靈活運輸組織模式，重點滿足1至2小時通勤、休閒、商務等中短途旅客出行需求。



意見要求，新建城際鐵路近期雙向客流密度不低於1500萬人次/年，設計速度一般為每小時120至200公里。嚴格控制車站建設規模、標準等，堅決防止出現站點過密、站房規模超出實際需求、建而不用等情況。



國家發展改革委新聞發言人表示，意見突出了對城際鐵路規劃建設運營的全過程管理。其中，運營方面呈現“三個導向”：優先利用既有資源，鼓勵地方政府與鐵路企業合作，充分利用既有鐵路富餘運能開行城際列車，增強既有鐵路城際客運功能；推動運輸主體多元化，因地制宜選擇委託運營、自主運營等運營模式，支持具備條件的軌道交通企業自主運營城際鐵路；更加突出以人民為中心的理念，根據群眾出行需求靈活組織城際鐵路運輸，優化購票、進出站等環節和流程，積極探索多樣化票制。



據介紹，下一步，國家發展改革委將會同有關部門，認真組織做好文件貫徹落實工作，進一步加強全過程管理，促進城際鐵路健康可持續發展。