泰國全面篩查來自尼帕病毒風險地區航班

中評社香港1月26日電／泰國民航局宣佈，26日起對來自印度西孟加拉邦的航班進行全面篩查，以防止尼帕病毒輸入泰國。



新華社報導，泰國民航局25日發表聲明說，篩查從26日0時起開始實施，同時將根據形勢發展隨時調整。目前篩查內容包括：航空公司在印度西孟加拉邦出發地進行初步篩查，如發現旅客出現需要檢測的症狀，將要求旅客在出發前提供相關證明文件，並在飛行過程中遵循公共衛生指引；抵達泰國後，所有來自該地區的旅客須接受體溫檢測並填寫健康申報表，航班抵達機場在廊橋區域設立篩查點。



據泰國媒體報導，印度西孟加拉邦加爾各答到泰國素萬那普、廊曼和普吉三個機場均有直飛航班，目前篩查措施已在這三個機場展開。



泰國看守總理兼內政部長阿努廷25日接受採訪時表示，目前泰國尚未報告任何尼帕病毒感染病例，政府已做好公共衛生系統監測和篩查的準備，對來自風險較高國家和地區的旅客進行密切監控。他還敦促公眾遵守衛生指南，保持衛生習慣，如食用熱食、勤洗手、使用個人餐具、儘量避免握手等。



印度西孟加拉邦近期出現尼帕病毒感染病例，目前已有5例確診病例，近100人被要求居家隔離。據世界衛生組織等機構介紹，尼帕病毒能攻擊人的肺部和大腦，症狀包括發燒、頭疼、嗜睡、意識模糊和昏迷，感染者的死亡率可達40%以上。