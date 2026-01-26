李家超：駐港公司逾1.1萬家創新高

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月26日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超26日在第十九屆亞洲金融論壇開幕致辭中表示，香港在過去一年在吸引優質企業方面取得了前所未有的成就。2025年駐港的外資及內地相關公司數目達11070家，較上年增長11%。這是母公司在香港以外地區的公司數量創下的歷史新高。同時香港的初創企業數目也創下歷史新高。



由香港特區政府及香港貿易發展局（貿發局）合辦的第十九屆亞洲金融論壇於26日在香港會議展覽中心開幕。逾150名全球政商領袖、投資者和監管機構代表匯聚香江，共同探討推動國際金融合作與政策協調。



本屆論壇主題為“變局中協力 新局中多贏”，並以“金融賦能產業”為全新標語，邀請全球逾150位政商領袖、金融機構高層及監管機構代表擔任演講嘉賓。主辦方估計，活動吸引超過60個國家及地區的約3600位財金官員及商界菁英出席，其中包括來自歐美、中東、韓國、東南亞及澳洲等地的約80個海外及內地商貿團。



李家超在當天的開幕式上用英文致辭表示，香港在過去一年在吸引優質企業方面取得了前所未有的成就。2025年駐港的外資及內地相關公司數目達11070家，較上年增長11%。這是母公司在香港以外地區的公司數量創下的歷史新高。來自各地的公司均錄得強勁增長。“例如，來自新加坡、法國、澳洲、美國和瑞士的公司數量均增長超過11%。來自東盟國家及中東國家的公司數量亦分別增長約10%和5%。”同時，在港的內地公司數量大幅增長了17%。這些來自全球各地的企業在香港合共雇用了近510000人，較2024年增長3%。



李家超表示，2025年，香港的初創企業數目增至超過5200家，再次創下歷史新高，較2024年增長11%。“我們的初創企業在港雇用了近20000人，同比增長12%。與我們的企業一樣，我們的非本地創辦人來自不同地方，其中一半主要來自英國、美國、法國及多個亞洲國家，另一半則來自內地。”