鄒瀾：穩步推進香港離岸人民幣市場建設

中國人民銀行副行長鄒瀾（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月26日電（記者 盧哲）中國人民銀行副行長鄒瀾26日在第十九屆亞洲金融論壇上表示，香港已成為全球規模最大、最具影響力的人民幣離岸業務樞紐。下一步，中國人民銀行將聚焦四個重點方向，堅定支持並繼續穩步推進香港離岸人民幣市場建設。



由香港特別行政區政府及香港貿易發展局（貿發局）合辦的第十九屆亞洲金融論壇當天開幕，本屆論壇主題為“變局中協力 新局中多贏”。來自世界各地的重量級嘉賓就金融巿場的最新發展交流意見，並探討如何在變局中加強合作創造多贏。



在開幕環節上，中國人民銀行副行長鄒瀾致辭時表示，近年來中國金融市場健康快速發展，市場規模、深度與廣度穩居全球前列，國際影響力持續增強。中國人民銀行持續推進內地與香港金融市場互聯互通機制，全面覆蓋債券、股票、貨幣衍生品、黃金等多個子市場，有效支持全球投資者通過香港開展人民幣投融資活動。



債券市場方面，“債券通”顯著提升香港的全球樞紐功能。截至2025年，已有超800家境外機構通過“北向通”經由香港投資內地債券市場，持倉規模達8100億元人民幣，占境外機構持有中國債券總額的四分之一；2025年全年交易額達9.7萬億元人民幣，占比超60%。同時，“南向通”助力內地投資者配置港元、美元及人民幣債券，當前持倉規模已接近1.2萬億元人民幣。



股票市場方面，滬深港通機制不斷擴容。內地投資者通過港股通持有香港股票市值逾6萬億港元，全球投資者則通過滬深股通持有內地股票市值超2.5萬億元人民幣。貨幣與流動性管理方面，2025年2月及10月，中國人民銀行與香港金管局聯合推出離岸及跨境人民幣回購業務，目前已有34家境外機構開展離岸回購1191億元，46家新增機構參與跨境回購1503億元，顯著提升香港人民幣市場流動性和吸引力。衍生品市場方面，“互換通”作用日益凸顯，87家境外投資者已通過香港接入內地衍生品市場，開展利率互換交易，累計成交名義本金超9.9萬億元人民幣。