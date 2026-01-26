香港與上海簽署黃金合作協議

中評社香港1月26日電／香港財經事務及庫務局與上海黃金交易所今日簽署黃金合作協議。



據香港電台報導，人民銀行副行長鄒瀾表示，支持香港黃金市場建設，增強香港離岸人民幣市場功能，並且透過多項措施，提升香港離岸人民幣流動性水平。他又說，上海黃金交易所設立香港黃金交割庫及相關合約上市，豐富投資者在香港開展離岸人民幣資產配置的選擇。



香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港與上海“強強聯手”，促進兩地國際金融中心及黃金市場協同發展，滬港合作將提升兩地在國際黃金定價及治理上的話語權，更好支持人民幣國際化。