蕭志偉談行政主導如何更好在澳門發揮作用

全國港澳研究會副會長、澳門發展策略研究中心會長蕭志偉。中評社記者 艾曦／攝 中評社北京1月26日電（記者 艾曦）1月26日，全國港澳研究會副會長、澳門發展策略研究中心會長蕭志偉在北京接受媒體記者採訪表示，當前，澳門特區政府正積極推動經濟適度多元發展和經濟結構調整，這一過程中尤為需要高效有為的政府治理能力。



當天，蕭志偉參加了全國港澳研究會在北京舉辦的“堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治”專題研討會。與會人士結合特區發展階段與現實任務展開深入探討。會上，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍指出，行政主導體制在香港、澳門特別行政區成功實踐，展現出強大生命力和優越性。沿著“一國兩制”正確方向，把行政主導堅持好完善好，不斷提升特別行政區治理效能。



夏寶龍表示，堅持和完善行政主導，關鍵是行政長官和特別行政區政府要強化香港、澳門當家人意識，切實擔負起治理香港、澳門第一責任人的責任。堅持和完善行政主導，需要立法機關、司法機關積極支持配合，形成強大治理合力。堅持和完善行政主導，離不開社會各界支持參與，共同營造落實行政主導的良好社會氛圍。新一屆立法會要履職盡責展現新形象，全力支持配合行政長官和特別行政區政府依法施政，共同建設香港、澳門美好家園。所有立法會議員都要盡職盡責、用心用情用力幹好工作，展現出新一屆立法會議員的風采。



這一表述，為澳門在新發展階段推進治理體系和治理能力現代化指明了方向。蕭志偉在會後接受採訪時表示，澳門特區成立至今已邁入第二十六個年頭，過去25年澳門的發展始終與國家高速發展進程同頻共振。當前，澳門特區政府正積極推動經濟適度多元發展和經濟結構調整，這一過程中尤為需要高效有為的政府治理能力。

