中評觀察：從北京兩會看京台交流新機遇

北京市十六屆人大四次會議1月25日上午在北京會議中心開幕。（中評社 海涵攝） 中評社北京1月27日電（記者 海涵）北京市十六屆人大四次會議1月25日上午在北京會議中心開幕，北京市市長殷勇作市人民政府工作報告。報告中做出“促進京台交流合作”的明確部署，將北京高質量發展藍圖與兩岸融合發展大局緊密結合，為下一階段京台兩地融合發展注入新動能。



作為全國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心，北京以“四個中心”功能為支點，將京台交流納入“推進深層次改革高水平開放”核心布局。在“促進京台交流合作”部署下，結合北京市政府報告中提出的2026年重點工作，新一年京台交流合作藍圖繪就在眼前。



一、政策賦能，讓“同等待遇”成為台胞扎根的底氣。



北京市政府工作報告強調打造更有溫度的“北京服務”，這一理念在京台交流中體現得尤為鮮明。從“北京惠台55條”“北京惠台26條”的落地生根，到事業單位公開招聘對台灣居民的平等開放；從台灣學生在京享受與大陸學生同等的教學管理、醫療保障待遇，到台灣專業人才可申報“海聚工程”“高創計劃”等高層次人才項目，北京用制度保障打破了身份壁壘，讓台胞得以全方位融入北京發展。



如今，在京台胞不僅能參與“三八”紅旗手、勞動模範等榮譽評選，共享城市發展榮光，更能在住房支持、子女教育等民生領域獲得切實保障。這種“無差別對待”的政策導向，正是對“兩岸一家親”理念最生動的詮釋，讓台胞在京安居樂業有了堅實依靠。未來，隨著“北京服務”更有溫度，台胞在京生活也必將越發便利。

