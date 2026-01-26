陳少波解讀行政主導：當家人意識與協同治理

全國港澳研究會副會長、香港正思研究院院長陳少波。中評社記者 艾曦／攝 中評社北京1月26日電（記者 艾曦）“無論是香港還是澳門，未來發展都需要更加注重前瞻性和主動性。在這一過程中，公務員隊伍同樣是行政主導體制中的‘局中人’，是推動特區治理的重要力量。”1月26日，全國港澳研究會副會長、香港正思研究院院長陳少波在北京對媒體表示，特區政府各部門要從長遠發展出發，加強頂層設計和戰略謀劃，主動對接國家“十五五”規劃，提升施政的前瞻性和主動性。



1月26日，全國港澳研究會在北京舉行“堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治”專題研討會。中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在研討會上指出，堅持和完善行政主導，關鍵是行政長官和特別行政區政府要強化香港、澳門當家人意識，切實擔負起治理香港、澳門第一責任人的責任。堅持和完善行政主導，需要立法機關、司法機關積極支持配合，形成強大治理合力。堅持和完善行政主導，離不開社會各界支持參與，共同營造落實行政主導的良好社會氛圍。



全國港澳研究會副會長、香港正思研究院院長陳少波在會後接受媒體採訪時表示，行政長官作為特區的“當家人”，既是做好特區治理的核心，也是處理好特區與中央關係、加強對接協調的關鍵所在，這是行政主導體制中的“中心環節”。



陳少波指出，夏寶龍主任的講話不僅強調了行政長官的責任定位，也對特區政府整體治理能力提出了更高要求。其中一個突出亮點，是強調特區政府各部門要從長遠發展出發，加強頂層設計和戰略謀劃，主動對接國家“十五五”規劃，提升施政的前瞻性和主動性。“正因為要當好‘當家人’，才更需要提前謀劃、系統思考特區的長遠發展。”



他認為，無論是香港還是澳門，未來發展都需要更加注重前瞻性和主動性。在這一過程中，公務員隊伍同樣是行政主導體制中的“局中人”，是推動特區治理的重要力量。公務員不僅要積極參與社會治理，還要不斷提升自身治理能力和行政效能，更好服務特區發展大局。

