富權：賴清德在為“換妃”作輿論準備？

中評社香港1月26日電／澳門新華澳報24日發表富權文章：賴清德在為“換妃”作輿論準備？以下為文章內容。



民進黨在一月十五日公布台南市長初選結果，由“立委”陳亭妃以百分之六十點八五對百分之五十八點一六、僅二點六九個百分點的微弱差距，擊敗賴清德嫡系人馬、“新潮流系立委”林俊憲。此結果出乎許多觀察家預期，因為林俊憲獲得賴清德及現任台南市長黃偉哲、台南市議會議長邱莉莉及多數民進黨台南市市議員的支持，資源優勢明顯。



因此，在一月二十一日議程為通過民進黨提名高雄市長、台南市長和嘉義縣長參選人的民進黨中執會上，“新潮流系”中執委黃守達（台中市議員）就提出質疑，指出同樣進行初選，高雄市、嘉義縣的民調結果中，國民黨假想敵的支持度懸殊不大，但台南市的差距卻相當明顯。因而他質疑台南市長初選有被國民黨介入的痕跡，希望黨中央正視藍白“介選”問題。



對此，“挺妃派”中執委王世堅當場表達反對意見，認為不宜在初選結果已經出爐後再生枝節。但黨主席賴清德卻強調自己出身台南市長，對當地政治生態相當熟悉，因而對此次台南市長初選是否存在國民黨“介選”，他心中非常清楚。此顯示，賴清德雖然並未否定初選結果，但卻是也存在著“國民黨介選”的疑問，因而裁示適當時機進行研究與檢視。



這就帶出賴清德可能會“換妃”的議論。國民黨台北市議員游淑慧昨日就在臉書貼文發問，對於民進黨台南的初選藍白有沒有“介選”？有“介選”又如何？我們承認了，那你賴清德要“換妃”嗎？還是要重新初選？講這些沒用的廢話，看得出民進黨黨中央和賴清德多不爽陳亭妃，簡直是直接影射陳亭妃私通藍白。游淑慧還指出，過去民進黨支持者也會“灌水”國民黨初選民調，所以這次台南的藍白支持者，應該接到電話已經很努力的支持林俊憲委員。



實際上，賴清德及“新潮流系”懷疑國民黨在台南市長初選中進行“介選”，其實是“以己之心度君子之腹”，因為民進黨才是“介選”的始作俑者及踐行者。曾記否？在二零一九年七月間國民黨進行“總統”黨內初選？



其實，國民黨倘是有“介選”的話，就不會是由陳亭妃勝出。這是因為，按照國民黨的選戰評估，陳亭妃比林俊憲更難打，因而國民黨豈會有“捉蟲”的道理？也其實，民進黨初選採用“對比式民調”（即模擬對決國民黨候選人謝龍介），本身已內建“抗藍”設計，若真有藍營介入，反而會拉高林俊憲支持度，因為他被視為更強的抗藍人選。正因為如此，游淑慧就表示台南市的藍白支持者，在接到電話時“很努力”地支持林俊憲。



賴清德在中執會上裁示適當時機進行研究與檢視，這倒是有針對性。實際上，在台南市長初選結果公佈後，許多支持林俊憲的選民訴苦，他們從早到晚都守在電話機旁，等待民調訪員來電，但都“得個吉”，因而他們要求檢討民調方式，座機與手機混合進行。

