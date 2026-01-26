王毅：反對世界倒退回“叢林法則”

1月26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同伊斯蘭合作組織秘書長塔哈會談。新華社 中評社北京1月26日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅26日在北京同伊斯蘭合作組織秘書長塔哈會談。



新華社報導，王毅表示，中國和伊斯蘭國家有悠久友好交往傳統，歷史上都曾遭受民族蒙難、文明蒙塵，又在民族解放的道路上志同道合、守望相助。雙方同屬發展中國家，同為世界舞台重要力量。中伊開啟外交關係以來始終相互尊重、彼此支持，平等互利、合作共贏，助力各自發展振興和人民福祉，樹立了全球南方團結協作的典範。伊斯蘭合作組織是伊斯蘭世界最大的政府間機構，是伊斯蘭國家團結自主的重要象徵。中方歷來從戰略高度重視發展同伊斯蘭國家及伊合組織關係，讚賞伊方在涉疆、台灣等問題上給予中方堅定支持，願同伊方一道，鞏固政治互信，加強戰略協調，堅定相互支持，深化務實合作，攜手邁向人類命運共同體。



王毅說，當前百年變局加速演進，中方願同伊斯蘭國家共同維護發展中國家正當權益，反對世界倒退回“叢林法則”，富者恆富、貧者恆貧的歷史不公必須終結。我們要構建發展伙伴關係，聚焦高質量共建“一帶一路”，加強發展戰略對接，實現可持續發展。要構建安全伙伴關係，推動地區熱點問題政治解決，反對強權霸凌，維護中東地區和平穩定。要構建文明伙伴關係，加強文明對話，增進治國理政交流，共同抵制“文明優越論”。要構建治理伙伴關係，踐行真正的多邊主義，維護聯合國核心地位和國際關係基本準則，推動構建更加公正合理的全球治理體系。



塔哈表示，伊中兩大文明長期相互尊重，友好交往源遠流長。伊斯蘭國家和伊合組織珍視同中國的傳統友誼，感謝中方提供的寶貴支持。伊合組織恪守一個中國原則，讚賞新疆巨大發展成就，反對外部勢力干涉中國內政。當前個別國家倒行逆施，讓世界陷入困頓。伊合組織願同中方堅定不移鞏固深化伙伴關係，加強治國理政經驗交流，保持對話合作積極勢頭，為雙方人民帶來更多福祉，共同維護地區和平穩定與繁榮發展。



雙方還就巴勒斯坦等問題交換意見。塔哈讚賞中方一貫主持公道，為推動巴勒斯坦問題全面、持久、公正解決作出積極貢獻，期待中國繼續發揮更大作用。