新華澳報：民進黨台北市長參選人“出奇兵”？

中評社香港1月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：民進黨台北市長參選人“出奇兵”？以下為文章內容。



今日已經是一月二十六日，距離民進黨“選對會”召集人邱義仁設定的全台縣市提名須於一月三十日前完成（特殊情況可延，但不超過三縣市）的截止期，衹有四天。而截至昨日，民進黨在“六都”中僅剩台北市和桃園市尚未確定候選人。與在高雄市和台南市各有意參選者殺得“見骨見血”相比，民進黨在台北市是“最強不想選，想選的不夠強”，而桃園市更是“無人問津”。而恰在此時，美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德昨日以一個半小時完成徒手攀爬台北“101”的挑戰，讓賴清德、蔡英文以降的民進黨熱烈歡呼，盛讚“101”董事長賈永婕“讓世界看見台灣”。此引發不少人“趁熱打鐵”，建議民進黨徵召賈永婕，以“奇兵”姿態參選台北市長。其實早在此前，受到部分民進黨人追捧參選台北市長，但卻又毫無意願的民進黨“立委”王世堅，就曾經半開玩笑地建議“不如讓她來當財政官員甚至市長”。因此，在現任國民黨籍台北市長蔣萬安施政滿意度高，連任優勢明顯，民進黨面臨巨大挑戰，將難以“攻克”，導致一眾“強將”都怯選，但民進黨必須要有較有“人氣”者參選，以利於“母雞帶小雞”帶動黨籍台北市議員候選人的選情，及保住民進黨在“二零二八”大選的基本盤的情況下，說不准賈永婕還是一個“理想”的人選，就看她是否會有意願。



實際上，民進黨對台北市長初選的決策仍處於高度不確定與內部焦慮的狀態。本來，按照民進黨中央對“九合一”選舉的戰略定位，是“穩住現有執政縣市，伺機收復二零二二失土”，目標為“5＋N”起跳（即維持至少五個縣市）。台北市作為藍營核心票倉，民進黨明知難以“攻克”，因而可能採取“以守為攻”或“塑造議題”的方式，試圖削弱對手優勢，而非寄望於直接“翻盤”。這就導致台北市長初選的形勢冷清，乏人問津。衹有吳怡農（民進黨台北市黨部前主委、壯闊台灣聯盟理事長）明確表態有意參選，並在二零二五年十月三十一日的初選登記截止日“壓線”領表，其他被點名者如王世堅、吳思瑤、沈伯洋等，或因意願不高、或需專注“立委”連任，都沒有領表登記。黨內普遍認為台北市非綠營優勢區，若開放初選恐導致內耗，因此傾向由中央直接徵召最適人選。因此，民進黨“選對會”已將台北市列為“徵召區”，而非舉辦激烈初選。



在此期間，傳出賴清德可能會在“行政院”正副院長卓榮泰與鄭麗君之間進行“二選一”，以代表綠營出戰台北市長。而在台灣地區與美國的關稅談判結束後，鄭麗君的“呼聲”更高，本來民調支持度最高的王世堅更是借機積極推薦鄭麗君，以求“脫身”。但她雖然有擔任過“立委”，不過是不分區，之前從未有過任何選戰的經驗，倘若真要參選台北市長，未來選舉團隊要如何籌組和磨合都會是極大考驗。何況，她民調支持度僅百分之九點九，被“名嘴”郭正亮批評“低到難以想像”，幾乎失去提名可行性。而且，鄭麗君也不可能為了沒有勝算的選戰，而失去“行政院副院長”之位。卓榮泰更是如此，台北市長的位階本來就比“行政院長”低，又何必“因小失大”？不過，倘若民進黨“九合一”選舉失利，卓榮泰首當其衝要“引咎辭職”。但從目前情況看，民進黨將有機會在保住現有縣市的同時，奪回宜蘭縣和嘉義市，卓榮泰的“行政院長”位子還比較穩當，除非是賴清德出於各種政治考量，要他“走人”。但總比辭去“行政院長”參選台北市長落敗“兩頭空”要好得多。



在民進黨參選台北市長“等嘸人”下，民進黨人及其支持者“病急亂投醫”，推薦了不少人選，包括徐國勇、林佳龍、林右昌、苗博雅、高嘉瑜、莊瑞雄等。無論人選如何，面對蔣萬安的強勢地位，他們能夠勝選的難度極高，如被提名等於是“犧牲打”、“送人頭”。因而民進黨台北市長提名陷入“無人敢打硬仗”的困境，及“有將無帥、有心無膽”的尷尬局面。能否在最後關頭整合出有力候選人，將直接影響“九合一”地方選舉的全局。



在此情況下，有人祭出“極端”策略，認為衹有以蔡英文的政治高度可抗衡蔣萬安，建議由她親自出馬。但賴清德擔心已有風傳將會在“二零二八”重新“出山”，以報當年一箭之仇的蔡英文，籍著參選台北市長而鞏固而黨內地位，即使是選輸了也是“雖敗猶榮”，威脅自己的“二零二八”爭取連任，因而絕對不會提名她參選台北市長。

