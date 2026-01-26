廠商會提財政預算案建議　強調提振本地消費

香港中華廠商聯合會介紹2026-27年度《財政預算案》建議書情況（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月26日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會（廠商會）向特區政府提交2026－27年度《財政預算案》的建議書，就提振內需市場、支援中小企業、推動創科與新型工業化、加快北部都會區建設及深化跨境合作等多方面，提出了超過90項建議。



廠商會領導層26日召開記者會介紹相關情況。廠商會會長盧金榮表示，儘管香港經濟於2025年穩步復甦，但環球經濟前景仍存在不確定性，地緣政治風險亦可能升溫。根據最新的會員調查，企業對2026年的整體前景普遍仍偏向審慎。預期今年出口增長將有所放緩，內需或成為拉動經濟增長的主要驅動力。他呼籲特區政府在提振本地消費方面發揮更積極角色，鞏固本地經濟基礎。



廠商會在提交的建議書中提出，建議政府續推多項一次性的回饋以“藏富於民”，並考慮推出“留港消費抽獎”等措施以提升誘因，並制定有利政策，打造更多元化的消費場景，包括發展寵物經濟、鄉郊民宿經濟及攤販經濟，為內需市場注入活力。



同時，建議政府考慮將“中小企融資擔保計劃”下九成擔保產品的申請期延長至2028年3月，與八成擔保產品看齊，並適時研究優化“還息不還本”安排的方案，以支援中小企業應對經營環境的轉變。



在推動創科與新型工業化方面，廠商會強調“政產學研投”協同發展的重要性。建議政府優化創新及科技基金下的資助計劃，提高企業獨立申請的機會，並在審批標準上加入商品化潛力、知識產權價值及市場前景等經濟元素。建議政府進一步優化“創新及科技支援計劃（合作）”的機制，為有關技術轉移與業務升級的企業合作項目提供專門的快速申請通道。此外，廠商會還建議由各大學攜手合作，建立具產業高度參與的技術經濟交易平台及服務聯盟，促進學術界與產業界之間的深度對接，加速科研成果轉化及落地應用。