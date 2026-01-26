夏寶龍談行政主導體制　要同唱一台戲

1月26日，全國港澳研究會在北京舉行“堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治”專題研討會。中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在研討會上致辭。（圖片來源：視頻截圖） 中評社北京1月26日電（記者 艾曦）中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今天在北京出席全國港澳研究會舉行的“堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治”專題研討會上表示，行政主導體制在香港、澳門特別行政區成功實踐，展現出強大生命力和優越性。他強調，特別行政區行政、立法和司法機關的職權雖有分工，但根本目的是一樣的，就是在行政主導下為了治理好特別行政區，為了廣大市民的根本福祉和港澳的整體利益，“要同唱一台戲，要多補台，不能拆台”。



夏寶龍表示，習近平主席在聽取香港、澳門特別行政區行政長官述職時，對香港、澳門特別行政區政府都提出“堅持和完善行政主導”的明確要求。習近平主席的重要講話從全局和戰略高度，重申中央堅定不移貫徹“一國兩制”方針的原則立場，飽含著對港澳同胞的深情關懷、對港澳發展的堅定支持、對特別行政區良政善治的殷切期望，為特別行政區落實行政主導、提高治理效能、推動高質量發展指明方向，具有很強的現實針對性和深遠的歷史意義。



夏寶龍表示，行政主導作為基本法設計特別行政區政治體制的重要原則，根源於中華人民共和國憲法，是全面準確貫徹“一國兩制”方針的制度保障。香港、澳門特別行政區基本法是依據中華人民共和國憲法制定的，基本法設計的特別行政區政治體制鮮明的特徵就是行政主導。這一設計充分體現了中國特色，充分體現了香港、澳門資本主義制度的特點，符合“一國兩制”方針，符合特別行政區的法律地位，具有深厚的政治法律基礎和現實基礎。實行行政主導是維護特別行政區憲制秩序的必然要求。基本法明確規定，行政長官是特別行政區政府的首長，是特別行政區的首長，對特別行政區負責，對中央人民政府負責。行政主導體現了行政長官代表整個特別行政區向中央負責的根本要求，有利於正確處理中央和特別行政區的關係，維護特別行政區的憲制秩序。實行行政主導是確保“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的必然要求。在行政主導的政治體制設計中，行政長官和特別行政區政府居於主導地位，代表的是香港、澳門的根本利益，代表的是香港同胞、澳門同胞的整體利益，是實現“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治最好的政權組織形式。實行行政主導是從港澳實際出發、實現特別行政區高效治理的必然要求。實行行政主導，充分發揮行政長官和特別行政區政府的主導作用，有利於提升政權機關的功能和效率，有利於團結方方面面的力量，靈活應對各種風險挑戰，維護香港、澳門的繁榮穩定。



夏寶龍表示，行政主導體制在香港、澳門特別行政區成功實踐，展現出強大生命力和優越性。香港、澳門回歸以來，在中央政府全力支持下，行政長官帶領特別行政區政府落實行政主導，團結社會各界奮力拼搏，保持了香港、澳門長期繁榮穩定，“一國兩制”實踐取得舉世公認的成功。港澳回歸以來的實踐證明，行政主導具有強化統籌、執行有力的優勢，有效維護國家主權、安全、發展利益；行政主導具有搶抓機遇、靈活應變的優勢，有效促進特別行政區經濟繁榮發展；行政主導具有集中資源辦大事、兼顧各方面利益的優勢，有效改善社會民生福祉；行政主導具有守正創新、政策穩定的優勢，有效提高國際競爭力和影響力；行政主導具有快速響應、處置高效的優勢，有效應對化解各種風險挑戰。



夏寶龍強調，沿著“一國兩制”正確方向，把行政主導堅持好完善好，不斷提升特別行政區治理效能。行政主導在“一國兩制”實踐中總體運行是順暢有效的，特別是對推動香港由亂到治走向由治及興發揮了重要作用，展現出強大的制度韌性。但也要看到行政主導在特別行政區實際運行中並不都是一帆風順的，比如在香港一度遇到巨大挑戰，教訓十分深刻。那些反中亂港分子與外部勢力就是想架空、改變基本法確定的行政主導，鼓吹“三權分立”那一套，來削弱行政長官和特別行政區政府權威，進而損害中央權威乃至抗拒、排斥中央權力。這是絕對不允許的。對於他們變換手法反對、破壞、干擾行政主導必須保持高度警惕；對於一些模糊乃至錯誤的認識必須正本清源、糾正糾偏。當前，“一國兩制”實踐進入新階段，“愛國者治港”、“愛國者治澳”全面落實，這為我們堅持和完善行政主導打下了堅實的社會政治基礎、創造了良好局面。

