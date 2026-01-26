環時：西方國家“走近中國”，不值得大驚小怪

中評社香港1月26日電／環球時報26日發表社評：西方國家“走近中國”，不值得大驚小怪。社評說，關心國際政治的人，最近都注意到某種趨勢性變化：從加拿大總理卡尼在達沃斯論壇的“中等強國必須攜手合作”贏得掌聲，到韓國、加拿大、芬蘭、英國、德國等國領導人“接連訪華”或紛紛表達訪華意願，在單邊主義、霸權主義攪動世界的背景下，強化對華合作被認為在西方國家中“漸成趨勢”。相關動向顯然不是孤立的。有聲音認為，這很可能是國際秩序大變革浪潮中的一個標誌性節點。



社評說，美國輿論高度關注這些動向。在連篇累牘的報導與分析中，我們注意到，有幾種典型的涉華錯誤論調。一種是“中國撿漏論”，認為美國與盟友間的“裂痕”讓中國“有機可乘”，甚至挑動稱“中國正在贏得新冷戰”；一種是“中國二次衝擊論”，認為中國不斷發展的產業鏈正在吞噬西方國家的“自留地”，警告強化對華合作就是“任由中國侵吞”。還有一種聲音，姑且稱之為“投降中國論”，它將對華合作視作“軟弱”，是所謂“犧牲價值觀換取市場”，進而宣稱中國正在對西方文明形成“根本性挑戰”。



這些說法都是披著不同外衣的“中國威脅論”，本質上仍然是基於冷戰思維的二元敘事。它們假定了一個“中美兩極爭霸”的國際格局，認為每個國家都必須在中美之間作出排他性選擇，要麼依附霸權，要麼靠攏中國。這當中還暗含了對美國盟友的恐嚇：想跟中國合作嗎？你將失去“強大的聯盟”、失去“自己的產業”，甚至失去“自己的價值觀”。這套“洗腦術”刻意迴避各國追求自主發展的真實訴求，用陣營對抗的濾鏡扭曲國際合作本質，既曲解了中國，也曲解了這個世界。



西方國家正在選擇中國嗎？某種意義上說是的。剛剛結束的達沃斯論壇上，“中國機遇”成為最熱門的話題之一，凸顯了國際社會希望進一步深化對華合作的普遍願望。這是中國以自身發展惠及全球，持續不斷向國際社會注入穩定性與確定性的必然結果。各國深化對華合作，是因為看到了中國市場的巨大潛力、中國方案的務實有效、中國夥伴的真誠可靠。“中國是一個可以信任的平等夥伴”早就成為全球南方國家的普遍共識，如今越來越多國家感悟到這一點，這當中包括加拿大和歐洲國家，並不奇怪。實際上，即便美國，也無法輕易放棄和中國的對話與合作。



但進一步而言，與其說這些國家選擇了中國，不如說它們是選擇了順應時代發展的大勢。從全球南方共同推動金磚合作機制“擴容”，東盟國家堅持“不結盟”政策，到如今“中等強國須攜手合作”，這些動向清晰表明，合作共贏已成為不可阻擋的時代潮流。單邊主義的霸權行徑越是逆流湧動，堅持多邊主義的時代呼聲就會越強烈。中國之所以成為“可靠夥伴”，除了世界第二大經濟體的磁吸力，更因為堅持倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，始終站在了歷史正確的一邊。



社評說，在21世紀的今天，絕大多數國家外交政策的根本目的是謀求自身發展和人民福祉。當西方國家領導人不斷表達所謂“舊秩序已死”，這絕非意味著國際秩序的崩塌，而是標誌著冷戰思維的徹底破產。當越來越多的國家擺脫陣營對抗的束縛，堅定地走獨立自主的發展道路，就越能推動國際格局向平等有序的多極化方向演進；當越來越多的國家能夠自主表達訴求、平等參與協商，全球治理體系就將更加公平公正，治理成果也能更廣泛地惠及各國人民。



社評說，“我們接受世界的本來面目，而不是我們希望它成為的樣子。”這是卡尼在回應訪華行程時說的一句話。這背後是對全球化時代各國相互依存現實的清醒認知，世界本就不是非黑即白的陣營拼圖。未來，隨著更多國家掙脫冷戰思維的枷鎖，國際秩序將在變革中走向更具包容性的未來，這是歷史演進的必然方向，也是各國人民的共同期盼。