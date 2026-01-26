時隔近9年，芬蘭總理再度訪華

奧爾波抵達北京，展開為期4日的訪華行程。（新華社） 中評社香港1月26日電／芬蘭總理奧爾波1月25日抵達北京，開始對中國進行為期4天的正式訪問。這是自2017年以來芬蘭總理首次訪問中國，奧爾波也成為三周內第二位訪華的歐盟國家領導人。歐洲問題專家25日在接受《環球時報》記者採訪時表示，近年來中歐關係的發展路徑正在調整，歐洲內部權力結構也出現變化。儘管芬蘭等歐洲中小國家在經貿層面仍主要通過歐盟與中國互動，但在推動務實合作和對話方面，正更多轉向雙邊渠道，以保持對華政策的靈活性和自主性。



環球時報報導，據中國外交部發言人此前介紹，奧爾波訪華期間，習近平主席將同他會見，李強總理、趙樂際委員長將分別同他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。另據中國商務部發言人介紹，訪問期間，商務部將與芬方簽署《關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄》，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。



“通過此次訪問，芬方旨在繼續與中國領導層開展對話，並推動芬蘭在華的商業機會。”據芬蘭政府通訊部發布的消息，芬中有著長期、穩定的關係。芬蘭總統斯圖布2024年10月曾對中國進行國事訪問。此次總理訪華進行會談的議題將涉及雙邊關係、歐中關係及烏克蘭危機等國際熱點問題。消息援引奧爾波的話稱，在雙邊合作以及以規則為基礎的國際體系和貿易等當前重要國際議題上，持續與中國開展對話十分重要。中國是芬蘭企業的重要出口市場，也是歐盟第二大貿易夥伴。歐中關係必須建立在互惠和市場准入平等的基礎之上。



據瞭解，奧爾波此訪將率20餘家企業高管隨行，涵蓋機械、森林工業、創新、清潔能源、食品等芬蘭優勢領域。此訪期間，芬中創新企業合作委員會將舉行會議，奧爾波將在會上發表講話。



香港《南華早報》報導稱，奧爾波此訪亦旨在在美國強硬政策帶來壓力的背景下，加強芬蘭同中國的關係。觀察人士預計，雙方合作將主要集中在綠色技術、氣候相關項目等低風險領域，但與此同時，地緣政治因素——尤其是美歐關係以及歐洲日益加劇的安全關切——可能限制兩國間的實質性突破。



據芬蘭國家廣播公司報導，在訪華前夕，奧爾波在布魯塞爾與其他歐盟領導人會晤後曾表示，美國總統特朗普提出“取得”格陵蘭島的計劃所引發的外交爭議，已經在歐盟與美國的關係中留下了“污點”。這一事件對美歐關係造成的損害程度，衹有在未來才能看清。



據新加坡《聯合早報》報導，芬蘭是最早承認並同中國建交的西方國家之一，也是第一個同中國簽訂政府間貿易協定的歐洲國家。近年來，兩國面向未來的新型合作夥伴關係不斷深化，各領域務實合作持續推進。2025年，中芬雙邊貿易額超過80億美元，雙向投資存量超過230億美元。



北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建25日對《環球時報》記者表示，當前歐盟內部的限制性監管措施叠加美國的單邊主義，對芬蘭這類國內市場規模有限、高度依賴外部市場的國家衝擊尤為明顯。在這一背景下，芬蘭同中國保持對話與合作，本質上是出於自身經濟利益考量，也符合歐盟此前提出的“市場多元化”方向，旨在降低對美經貿依賴，減少美國將關稅工具化帶來的風險。



崔洪建認為，與此同時，從地緣政治角度看，芬蘭加入北約後，其外交與安全環境發生顯著變化。而在格陵蘭島問題上，芬蘭與丹麥等北歐國家立場協調，面對美國施壓難以置身事外。芬蘭一貫善於在大國之間保持平衡，如今也希望通過加強與中國的聯繫，在複雜的大國關係中重新尋找戰略支點。不過，中歐高層互動雖有增多，整體仍處於姿態調整與政策過渡階段，相關國家對華政策仍在演變之中。