美國持續增兵　伊朗連發“警告”

中評社北京1月26日電／美軍連日來持續向中東地區增兵，媒體26日援引相關數據顯示，美軍正從世界多地向中東調集空軍力量；伊朗方面則警告，任何攻擊都將被視作“對伊朗的全面戰爭”。



美軍動作不斷



新華社報導，美國總統特朗普日前在總統專機“空軍一號”上對媒體表示，美國正調集重兵前往伊朗，許多艦艇正在向伊朗行進。特朗普對媒體說：“許多艦艇正在向那裡行進，以防萬一。我們密切關注事態發展。這是一支龐大的力量。我們正調集重兵前往伊朗。我不願看到任何事情發生，但我們正非常密切關注他們（伊朗）。”



俄新社26日援引24小時飛行雷達網站數據報導，格林尼治時間1月24日夜間以來，有3架美國空軍飛機從德國起飛，部署至中東地區：1月25日，一架KC-135R加油機在卡塔爾降落，該加油機很可能從德國拉姆施泰因美軍基地起飛；1月24日，一架C-17A軍用運輸機在科威特降落，其起飛地標記為德國特里爾市；1月24日，另有一架從德國施龐達勒姆美軍基地起飛的C-17A運輸機在科威特南部地區從雷達上消失。該平台數據還顯示，美國還從巴林向科威特中部調遣了一架洛克希德-馬丁C-130J軍用運輸機。



另據美國《空天軍雜誌》本月20日消息，駐扎於英國拉肯希思皇家空軍基地的美軍第494戰鬥機中隊下屬12架F-15E戰鬥機，在空中加油機的支持下，已於1月18日調派至中東地區。



美軍中央司令部已在社交媒體上發布消息，證實上述戰機部署於中東地區。此外，美國向中東的調兵安排還涉及意大利阿維亞諾空軍基地內的F-16戰鬥機和美國境內穆迪空軍基地的A-10攻擊機。



美國媒體此前報導，美國海軍“亞伯拉罕·林肯”號航母打擊群被派往中東地區。公開資料顯示，美軍第三航母打擊群以“亞伯拉罕·林肯”號航母為旗艦，下轄第9艦載機聯隊，“莫比爾灣”號導彈巡洋艦和第21驅逐艦支隊的多艘導彈驅逐艦。

