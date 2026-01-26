日朝野7黨首出席辯論會 高市被問及中日關係

中評社香港1月26日電／共同社報導，日本第51屆眾院選舉即將於27日發佈公告，朝野7個政黨的黨首等26日出席了日本記者俱樂部主辦的辯論會，圍繞在物價上漲背景下對食品實施消費稅減稅以及外交等議題展開交鋒。首相高市早苗（自民黨總裁）就消費稅減稅表示：“如果能在夏季之前由國民會議得出結論，就能在臨時國會提交稅法修正案。”中道改革聯合的聯合黨首野田佳彥則稱：“不會發行赤字國債，要明確資金來源，力爭在秋季之前實現。”辯論還涉及眾院選舉後的執政框架。



眾院選舉定於2月8日實施投計票，朝野11個政黨及無黨派候選人將展開角逐。截至26日，預計有逾1270人參選。其中女性候選人為314人，與創下歷史最多紀錄的上一次2024年眾院選舉相同。



鑒於日中關係惡化，高市在辯論會上被問及將如何面對中國領導人。她強調：“為了讓日本的立場得到正確理解，包括直接對話的可能性在內，將進行考慮。（我的態度）很積極。”



圍繞聯合執政框架，在被問及選舉後會否向國民民主黨提出合作時，高市表示：“很早就發出‘求婚’了。在與負責任的積極財政方面高度契合。將繼續摸索可能性。”



國民民主黨黨首玉木雄一郎在被問及選舉後加入聯合政府的可能性時表示：“要踏實打好選戰，將以對選民、對實現政策而言什麼才是最好的為標準作出判斷。”