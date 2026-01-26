“隱形殺手”尼帕病毒　死亡率高達75%

中評社北京1月26日電／印度東部西孟加拉邦近期出現尼帕病毒感染病例，目前已報告5例確診病例，其中一名患者病情危重。泰國、尼泊爾等國已在機場和邊境口岸加強防疫檢測。尼帕病毒是一種新出現病毒嗎？它有哪些特點？為何印度爆發的尼帕病毒疫情引起多國高度關注？



新華社報導，來自世界衛生組織等機構的資料顯示，尼帕病毒有“隱形殺手”之稱，其潛伏期長，能感染多種動物和人類且高度致命，已被公認為不可忽視的全球公共衛生挑戰。



尼帕病毒屬於副粘病毒科亨尼帕病毒屬，是一種單鏈RNA病毒，其“近親”包括亨德拉病毒等其他亨尼帕病毒屬成員。尼帕病毒可從動物傳播給人類，還可通過受污染食物傳播或直接在人際傳播。研究已證實，該病毒的天然宿主是狐蝠科的果蝠。



尼帕病毒疫情1998年首次在馬來西亞爆發，感染者主要是與豬等動物有密切接觸的人。“流行病防範創新聯盟”等機構研究人員近期在英國《自然-健康》雜誌上發文介紹，1998年至1999年在馬來西亞爆發的尼帕病毒疫情累計導致265例人類急性腦炎病例，其中105名患者死亡，疫情還造成嚴重經濟損失。



此次疫情還蔓延至鄰近的新加坡。最初，疫情中受感染的豬和養豬戶所患疾病分別被誤認為是非洲豬瘟和日本腦炎（流行性乙型腦炎），但馬來西亞政府按日本腦炎疫情採取的防控措施並未見效，之後從患者腦脊液中分離出新型病原體尼帕病毒成為控制疫情的關鍵轉折點。



馬來西亞大學研究人員2007年在《馬來西亞病理學雜誌》上發表文章說，因攜帶病毒果蝠的排泄物污染豬飼料，尼帕病毒很可能在1997年底或1998年初完成從蝙蝠到豬的初次傳播。由於當時厄爾尼諾事件導致乾旱等原因，原本生活在森林中的果蝠遷徙到人工種植果園和養豬場附近。

