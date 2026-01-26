歐盟啟動對X平台的正式調查

中評社北京1月26日電／歐盟委員會26日宣佈，依據《數字服務法案》對美國企業家馬斯克旗下社交媒體平台X啟動一項新的正式調查，重點評估其內置的人工智能聊天機器人“格羅克”可能引發的風險。



新華社報道，歐盟委員會在新聞公報中指出，新調查將聚焦于X平台在歐盟境內部署“格羅克”相關功能時，是否對其潛在風險進行了適當評估並採取了有效措施予以應對。



歐盟方面指出，相關風險包括借助該工具在歐盟傳播非法內容，例如偽造的露骨色情圖像，甚至可能涉及“兒童性虐待材料”。歐盟委員會認為，這些風險“似乎已造成實質影響”，並對歐盟公民構成“嚴重傷害”。



此外，歐盟委員會已擴大此前對X平台推薦系統的調查範圍，將評估其是否全面識別並緩解了《數字服務法案》所界定的系統性風險，並將X平台近期宣佈改用“基於格羅克的推薦系統”所產生的影響納入調查。



歐盟委員會稱將繼續收集證據，可能採取要求提供信息、開展訪談或現場檢查等方式。若X平台未能作出“有意義的調整”，歐盟委員會可採取臨時措施。根據《數字服務法案》，違規企業最高可被處以其全球年營業額6%的罰款。



2025年年底，歐盟委員會曾以X平台在“藍標認證”界面設計上對用戶構成誤導等原因開出金額為1.2億歐元的罰單。