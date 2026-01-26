甘肅迭部5.5級地震　暫未發現人員傷亡

1月26日，甘肅迭部發生5.5級地震後，救援人員在排查受災情況。中國軍網圖片 中評社北京1月26日電／甘甘肅省甘南藏族自治州迭部縣5.5級地震發生後，甘南州啟動地震災害應急三級響應。迭部縣委、縣政府組織全縣幹部進行拉網式排查瞭解到，暫未發現人員傷亡、被困，全縣28座水電站運行正常，電力、通信正常。部分震感強烈的村莊、社區房屋受損。



新華社報導，1月26日14時56分，甘肅迭部發生5.5級地震，震中位於北緯34.06度、東經103.25度，距離迭部縣城2.8公里。地震發生時，甘肅省蘭州市、定西市、隴南市、甘南藏族自治州、臨夏回族自治州及鄰省交界地區有震感。排查發現，迭部縣電尕鎮7個行政村、49個自然村震感較為強烈，其中3個村和2個社區的部分房屋出現裂縫，牆體磚瓦掉落。



地震後，為確保人民群眾生命財產安全，迭部縣緊急疏散了2萬餘名城鄉居民，敬老院集中供養人員、綜合養老服務中心人員均得到及時、安全轉移。地震造成G345線部分路段有零星落石，交通運輸部門已組織清理，其他道路通行正常。



地震發生後，中國地震局迅速啟動四級應急服務響應。甘肅省消防救援總隊、武警甘肅總隊也派出力量趕赴災區搶險。



26日傍晚，新華社記者驅車趕到迭部縣境內看到，沿途建築物總體完好，路上不時可見消防等救援車輛。當地幹部告訴記者，當地已設置臨時安置點，幹部群眾正攜手搭建帳篷，棉被、爐子、煤炭等應急物資已陸續運到。