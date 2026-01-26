香港與上海黃金交易所簽約助力黃金市場發展

（左起）香港特區財經事務及庫務局局長許正宇，上海市委常委、常務副市長吳偉，香港特區行政長官李家超，中國人民銀行副行長鄒瀾，上海市委金融委員會辦公室常務副主任周小全和上海黃金交易所理事長余文建在合作協議見證儀式合照（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月26日電（記者 盧哲）香港特區財經事務及庫務局（財庫局）26日在亞洲金融論壇上，與上海黃金交易所簽訂合作協議，標誌滬港兩地黃金市場深化合作邁向新里程。財庫局同時公布了六項有關黃金巿場發展的新動向。



由香港特區政府及香港貿易發展局（貿發局）合辦的第19屆亞洲金融論壇於26日開幕。本屆論壇主題為“變局中協力 新局中多贏”，並以“金融賦能產業”為全新標語，邀請全球逾150位政商領袖、金融機構高層及監管機構代表擔任演講嘉賓。



在當天的論壇上，香港特區財經事務及庫務局與上海黃金交易所簽訂合作協議。合作協議在香港特區行政長官李家超、中國人民銀行副行長鄒瀾、上海市委常委、常務副市長吳偉，以及上海市委金融委員會辦公室常務副主任周小全見證下，由財庫局局長許正宇與上海黃金交易所理事長餘文建簽署。



許正宇在簽署儀式上闡述了合作協議的戰略意義和香港黃金市場的整體發展藍圖。許正宇表示，黃金作為全球金融體系的基石之一，其獨特的物理屬性、稀缺性和避險功能，使其在各國儲備及資產多元配置中不可或缺。在地緣政治不確定性加劇、通脹壓力持續，以及國際貨幣體系重構的背景下，黃金的戰略重要性更為突顯。“財庫局與上海黃金交易所簽訂合作協議，體現我們堅定落實中央金融工作會議精神，推進高質量金融開放，促進香港與上海作為國際金融中心及黃金市場的協同發展。”