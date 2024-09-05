迎新春話使命　中外記者相聚記者之家

中國記協1月26日晚舉行中外新聞界新春聯誼會。（中評社 海涵攝） 中評社北京1月27日電（記者 海涵）中國記協1月26日晚舉行中外新聞界新春聯誼會，中國記協主席何平、中國記協書記處書記吳旭分別致辭。他們表示，新的一年裡，中國記協作為記者之家，將一如既往支持中外新聞界朋友們在中國開展採訪報導工作，服務更精準、活動更精彩。



何平致辭時指出，儘管國際風雲變幻，但我們堅信，求和平、促合作、謀發展是國際社會的共同追求，全球南方聯合自強是浩浩蕩蕩的時代大勢，推動構建人類命運共同體是不可阻擋的歷史潮流。



何平表示，作為新聞媒體，我們應當站在歷史正確一邊，站在公平正義一邊，站在人類進步一邊，傳播更多和平、發展、合作、共贏的好消息，響亮發出人類命運共同體的最強音。讓正氣充盈天地，驅散迷茫混沌，照亮這個動蕩不安的世界，撫慰那些在衝突和戰亂中焦慮恐懼的心靈，鼓舞人們為建設一個持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界而奮鬥的信心和勇氣。中國記協作為記者之家，將一如既往支持中外新聞界朋友們在中國開展採訪報導工作。



吳旭說，2025年中國記協聚焦國際記者之家建設，不斷豐富服務內容，廣泛凝聚合作共識，傳播新聞記者的聲音，初步為全球新聞界同仁搭建起開放包容的專業合作網絡。

