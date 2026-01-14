自由黨提財政預算案建議 倡振興夜經濟

自由黨相關代表26日傍晚會見傳媒介紹財政預算案建議（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月26日電（記者 盧哲）自由黨黨魁張宇人、四位立法會議員及常委易志明26日會見香港特區政府財政司司長陳茂波，提交自由黨對2026/2027年度財政預算案的期望。自由黨建議，為進一步振興經濟，政府應鼓勵不同團體及機構增辦類似墟市活動，集中推廣海味、電器等具香港特色的商品。同時，政府亦應考慮推出新措施持續振興夜間經濟。



自由黨相關代表26日傍晚會見傳媒表示，當前香港經濟正穩步發展，在經濟結構調整階段，作為國際金融、貿易、航運、創科中心，香港除了要鞏固自身優勢，更要聚焦開拓更多新的經濟增長點，投資法治建設以優化投資環境，特區政府要為社會創造更多元、更多的優質就業機會，讓發展的成果更廣泛惠及不同階層，包括中產及夾心階層的市民。



自由黨建議，為了進一步振興經濟，政府應鼓勵不同團體及機構增辦類似墟市，例如參考零售業的“開倉特賣日”模式，集中推廣海味、電器、小型家電等具香港特色的商品。此外，政府亦應考慮推出新措施，如鼓勵公共交通營辦商推出晚間乘車月票或優惠車票、戲院提供夜場特惠票，或推動商場食肆在周末晚間設限時折扣，甚至可邀請明星或歌星舉辦快閃活動，舉辦夜間盛事，藉以帶動不同商圈的人流，持續振興夜間經濟特別是飲食業及零售業，期望能把旅客留在香港。



自由黨指出，現時香港處於經濟轉型期，建議推出更多支援中小企的措施，包括由政府牽頭在轄下的商業用地，為合資格租戶提供租金減免，以減輕各行業經營者的成本壓力，同時發揮示範作用，帶動私人業主跟隨。醫療方面，自由黨建議政府把醫療券計劃進一步擴大至更多內地三甲醫院使用，同時將長者醫療券的使用範圍擴展至社區藥房。