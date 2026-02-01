盧金榮答中評：香港產學研投應成完整生態圈

香港中華廠商聯合會會長盧金榮（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月1日電（記者 盧哲）香港中華廠商聯合會（廠商會）會長盧金榮近日接受中評社記者專訪時表示，香港應重視“產學研投”，做成完整生態圈，以更好發揮香港優勢。盧金榮認為，現時國際環境複雜多變，對企業來說具有很多不穩定因素，難以部署長遠的發展規劃，建議現時主要做好靈活性和預防性的部署，例如採取供應鏈管理多元化等的措施。



廠商會近日向香港特區政府提交2026－27年度《財政預算案》建議書，就提振內需市場、支援中小企業、推動創科與新型工業化、加快北部都會區建設及深化跨境合作等多方面，提出了超過90項建議。其中，建議書提到推動創科與新型工業化，強調重視政策層面與“產學研投”協同發展。



在接受中評社記者專訪時，廠商會會長盧金榮說，香港歷來被認為“產學研”一體化有短板，其實香港的基礎科研做得很好，大學在“學”和“研”方面都有優勢。“‘產’這一部分，香港在做中期轉化方面比較有優勢，但若是大量的生產，可能需要大灣區合作才能更有競爭力。”



盧金榮強調，另一方面需要重視的是投資。科技轉化需要資金支持。“所以我們希望重視‘產學研投’，做成一個完整生態圈，這樣可以更好發揮香港的優勢。”



盧金榮介紹，廠商會就“產學研投”協同發展的重要性，建議特區政府優化創新及科技基金下的資助計劃，提高企業獨立申請的機會，並在審批標準上加入商品化潛力、知識產權價值及市場前景等經濟元素。建議政府進一步優化“創新及科技支援計劃（合作）”的機制，為有關技術轉移與業務升級的企業合作項目提供專門的快速申請通道。此外，廠商會還建議由各大學攜手合作，建立具產業高度參與的技術經濟交易平台及服務聯盟，促進學術界與產業界之間的深度對接，加速科研成果轉化及落地應用。