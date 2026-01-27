基金老將點名特斯拉：美股史上最大泡沫

馬斯克旗下的這家電動車公司代表了一個被投資者所忽視的巨大股市泡沫？ 中評社香港1月27日電／資深基金經理人喬治·諾布爾（George Noble）對特斯拉的股價發出警訊，他認為這家電動車巨頭代表著一個巨大的股市泡沫，且遭到許多投資者誤解。



钜亨網報導，諾布爾曾任富達國際基金主管並創立過兩家避險基金。他在接受《Business Insider》採訪時指出，他不看好特斯拉在AI或無人駕駛計程車（Robotaxi）領域的雄心。對於多頭投資人所聲稱“特斯拉不僅僅是一家汽車公司”的論點，他更是深表懷疑。



他強調，馬斯克旗下的這家電動車公司代表了一個被投資者所忽視的巨大股市泡沫。



諾布看空論點的核心，在於斯拉的基本面已與其高昂的估值完全脫節。他指出，該公司正面臨激烈的市場競爭，並特別提到其銷量在2025年出現了連續第二年下滑。



他直言：“我認為這可能是股市史上最大的泡沫。以我個人來看，從來沒有任何一檔股票，與基本面價值的脫節程度像它這麼嚴重。”



以特斯拉目前的基本面來看，股價合理區間應落在每股60至140美元之間。若以區間下緣計算，意味著相較於上週五 （23日）的收盤價，股價仍有約87%的下跌空間。



在諾布看來，特斯拉高達1.4兆美元的估值主要由“敘事驅動”，而非實質業績。他認為市場炒作對股價的提振遠超過其業務成就。Noble直言：“馬斯克的產品不是汽車，而是股票。他不斷地更換敘事標籤，從多年前的太陽能、Boring Company 到喊了10年的無人駕駛計程車（Robotaxi）。”



他特別擔憂馬斯克反覆強調的另一項敘事：特斯拉不只是一家汽車公司，這個觀點也已被華爾街不少投資人所接受。然而，他指出，儘管馬斯克對自動駕駛計程車與人形機器人描繪了宏大的願景，特斯拉絕大多數營收仍來自汽車銷售，而這項業務在過去兩年持續下滑。



諾布近期在一篇部落格文章中寫道：“與汽車相關的業務占營收比重高達87%，目前面臨嚴峻挑戰，並將在2026年出現連續第三年銷量下滑。以同業估值比較來看，汽車業務本身的價值僅約每股20美元。”



對特斯拉估值感到憂心的投資人並非衹有諾布一人。曾因《大賣空》一書聲名大噪的交易員、Seawolf Capital 的波特·柯林斯（Porter Collins）近日也向］表示，他認為特斯拉是目前市場上被高估最嚴重的公司之一。



此外，長期投資特斯拉、也是馬斯克公司早期支持者之一的羅斯·格伯（Ross Gerber），在2025年期間已逐步降低其公司持股部位。他去年12月受訪時直言，2026年將會是特斯拉“面對清算與檢驗的一年”。