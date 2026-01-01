紀欣：只要遵憲守法，無需擔心“任何前提”

紀欣 中評社台北1月27日電（作者 紀欣）1月23日，蘇嘉全就任海基會董事長致詞時表示“兩岸之間沒有不能對話、不能解決的問題”；海基會將持續扮演“說好話、做實事”的角色，“為民眾解決問題，為交流保留空間，為和平累積條件”。蘇稱對岸為“中國大陸”，被解讀為欲降低“兩國論”色彩，他還特別強調“致詞稿都是‘總統’的指示”。當天下午，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉表示，希望“按照兩岸兩會已簽訂的協議，推進制度性往來和協商”、“不設任何前提，其實已經表達‘我方’最大的善意”。



1月23日，陸委會主委邱垂正在金門“小三通25週年未來展望座談會”上表示，“小三通”不只是簡單的交通航線，更是穩定兩岸關係、促進金門馬繁榮、維護“國安”的“三位一體”。24日，邱首訪金門港旅運中心、視察全新通關大樓時表示，期盼春節返鄉與交流人潮能感受到通關環境與服務品質的提升。25日，參加“2026金門馬拉鬆”，針對有1100多名大陸跑者參加，邱表示“非常歡迎大陸跑者參與”，並支持明年20週年路跑活動邀請兩岸共襄盛舉。



令人遺憾的是，邱主委在金門對記者的提問都持負面立場。例如，他說“前往中國風險不可輕忽”，所以無法解除“禁團令”、恢復“大三通”；又例如，馬山建港和建造金廈大橋“涉及敏感“國安”問題”，現階段不考慮。而陸委會副主委梁文傑22日被問及大陸文旅部公布新版“大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）”，是否為陸客團來台的預備動作，他竟回答：“本次更新只是例行公事，沒有特殊意義”。



據大陸統計，2025年兩岸人員往來達544.95萬人次，其中台灣居民赴陸489.18萬人次（青年占34.4%），大陸居民赴台55.77萬人次，兩邊失衡導致台灣觀光逆差達1520億元，“禁團令”更讓台灣勞民傷財。



民進黨當局面對“國共論壇”即將召開，美國日前公布的《國防戰略》不再列“中國威脅”為最優先事項的衝擊下，想讓斷聯超過10年的海基、海協兩會復談，顯有搶奪兩岸關係話語權，避免成為“麻煩製造者”的考量。對此，為了台海和平及兩岸人民福祉，我們樂觀其成，也希望兩岸當局能克服一切困難，共同解決歷史遺留問題。



有關兩會復談“不設任何前提”問題，其實，依據台灣現行“憲法”及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱《兩岸人民關係條例》），兩岸始終是一個國家下的兩個地區，且有謀求國家統一的義務。民進黨只要“遵憲守法”，就無需擔心陸方設置“任何前提”。



羅文嘉主動提及“兩岸兩會簽訂的協議”，應當很清楚兩會在馬英九執政期間能簽署20多項協議，是因當時兩岸雙方皆承認“九二共識”。若民進黨迄今仍不願承認或使用“九二共識”四個字，那就必須提出能充分體現“兩岸同屬一個中國”，而且雙方皆能接受的代名詞。



（作者紀欣，《觀察》雜誌發行人兼總編輯）