快評：民眾黨大砍軍購預算　賴當局嚥不下

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社快評／針對賴當局提出的1.25兆（新台幣、下同）軍購特別條例，台灣民眾黨“立院”黨團自提版本，相關條文26日曝光，軍購預算規模大砍8500億，至僅4000億，草案內文並刪除院版提案原有的“重層攔截網”、“台灣之盾”、“非紅供應鏈”等名詞。



賴當局提出的軍購特別條例草案已遭在野“立委”9度封殺，迄今尚未付委審查。



民眾黨大砍軍購預算，賴當局嚥不下，黨、政、軍昨天都回應民眾黨版本，攻擊、指責。民進黨團指民眾黨版本是“淘寶版拼多多條例”；“行政院”發言人李慧芝指“在野黨所提草案版本，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視‘國防’自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。”台灣軍方指民眾黨版本內容不完整，缺乏專業評估。



綠營黨、政、軍大戰白營，1.25兆軍購特別條例想過相信會更難了。此前美國在台協會（AIT）處長谷立言多次公開力挺巨額軍購，甚至喊話“自由不是免費的”，在野黨至今仍不為所動。



賴當局提出的8年高達1.25兆元天價軍購預算，對台灣民生、經濟發展將造成重大排擠。在野指賴當局不斷刻意塑造兩岸恐慌氛圍，藉此合理化高額軍購預算，進行選舉政治操作。台灣民眾黨質疑，天價1.25兆“國防”特別預算到底要買啥？沒人知道。民眾黨要求賴清德赴“立院”“國情報告”說清楚，有超過6成6以上的民意背書。



因為朝野各不相讓，1.25兆元天價軍購預算可能會繼續被封殺。