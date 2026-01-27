【
特朗普：將上調部分韓國輸美商品關税至25%
2026-01-27 10:30:58
中評社香港1月27日電／美國總統特朗普表示，由於韓國國會仍未批准兩國政府早前達成的貿易協議，美國對韓國汽車、木材、藥品的進口關稅以及其他對等關稅的稅率，將從15%提高至25%。
目前不清楚關稅上調何時生效。
香港電台報導，韓國總統府青瓦台表示，美國政府並未就事件發出正式通知，韓國總統顧問將召開相關部門會議，討論應對措施。正在加拿大訪問的產業通商部長官金正官將盡快轉往美國，計劃與美國商務部長盧特尼克會面。
