特朗普：將上調部分韓國輸美商品關税至25%

中評社香港1月27日電／美國總統特朗普表示，由於韓國國會仍未批准兩國政府早前達成的貿易協議，美國對韓國汽車、木材、藥品的進口關稅以及其他對等關稅的稅率，將從15%提高至25%。



目前不清楚關稅上調何時生效。



香港電台報導，韓國總統府青瓦台表示，美國政府並未就事件發出正式通知，韓國總統顧問將召開相關部門會議，討論應對措施。正在加拿大訪問的產業通商部長官金正官將盡快轉往美國，計劃與美國商務部長盧特尼克會面。