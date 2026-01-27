曾國衛：因患前列腺癌申請辭職

國務院決定，免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。（電視截圖） 中評社香港1月27日電／國務院根據香港特別行政區行政長官李家超建議，今日（27日）決定免去曾國衛的政制及內地事務局局長職務。



李家超出席行政會議前，聯同曾國衛會見傳媒，曾國衛表示，自2020年4月獲任命為局長以來，多年以來一直盡心盡力為特區及市民服務，但在高強度的工作中身體漸漸出現狀況，前列腺癌指數持續上升，經進行不同檢查及按時服藥後情況未有改善，與家人及醫生商討後決定目前應放下工作、減低壓力以調理身體，因此完成立法會選舉工作後決定向行政長官提出請辭。



李家超表示感謝曾國衛服務香港近40年，指出他任職政制及內地事務局局長期間一直推動特區與內地的聯繫、合作以及發展，祝願曾國衛身體健康及一切順利，未來將物色繼任的人選，期間副局長胡建民會署任局長職務。



曾國衞表示，自獲任命為局長，多年以來一直盡心盡力做好工作，為特區和市民服務，但在高強度工作中，身體漸漸出現情況，前列腺癌指數一直上升，期間做了不同檢查，包括超聲波、磁力共振、刺穿手術等，亦有按時食藥，但情況無甚改善，經與家人和醫生商量後，認為目前最好的處理方法是放低工作、減少壓力，調理好身體，因此在完成立法會選舉任務後，最終決定請辭。



曾國衞再次感謝中央、特區政府和行政長官多年來的信任、支持和指導，亦感謝社會各界支持和配合，日後如有機會，他仍希望在不同崗位或範疇為社會作出貢獻。