西沙項目收4.2萬票，港樓市氣氛已轉好？

2026年首個新盤由新鴻基地產推售的西沙項目“Sierra Sea”2A期正式揭開序幕。 中評社香港1月27日電／2026年首個新盤由新鴻基地產推售的西沙項目“Sierra Sea”2A期正式揭開序幕。發展商首輪推售262個單位，最終累計收到高達42，330張票。若撇除以招標形式發售的49個單位，單以價單發售的213夥來推算，超額認購倍數高達197倍，這項數據成功打破了歷年來收票量最高的樓盤紀錄 。



Yahoo地產消息，純粹從收票量來看，“Sierra Sea”2A 期累計收到逾42，000張票，不單打破了長實在2023年推售“親海駅”二期時創下的38，000張票紀錄。值得留意的是，當年長實是在轉角市下逆市推售626個單位，錄得超額認購約 59.7倍。今次新地不僅刷新市場所得票數，也打破了自己去年推出“Sierra Sea”一期時錄得37，370張票的舊紀錄。



銷售策略轉變：反映樓市顯著回暖 雖然收票數字往往存在水份，但“Sierra Sea”2A 期首日便沽清價單中的213個單位，反映在高庫存壓力下，發展商繼續透過“以量取價”策略成功減磅。對比一期與二期的銷售手法，更可看出市況的轉變。去年推售一期時，新地曾祭出“收租皇靈活付款計劃”，為買家提供兩至三個月租金回贈來吸引投資客。然而來到二期，發展商已經收起該項優惠，僅保留傢俬套餐，顯示即便減少誘因，同樣能製造強勁銷情，反映樓市確實回暖不少 。



投資者眼中的4.6厘高回報



一期買家當時作為“開荒牛”，在交通配套尚未完善的前提下，發展商必須提供極大誘因。但隨著一期入夥，二期買家有了實際租值參考，吸引投資者重新調配資產 。



一房單位：已有業主成功以13，200元租出，呎租達44元。



三房單位：一個527呎單位以22，000元租出，平均呎租達42元。



租金回報：對照2A期折實價由3，436，000元至8，319，000元計算，最高回報可達4.6厘水平。



警惕不明朗因素：庫存與供應的角力



儘管開紅盤，但市場仍有三大隱憂不容忽視：



供過於求：目前已獲批預售但未售的單位雖回落至11，740 夥，較高位減少28%。但若連同累積貨尾量18，387夥計算，整體貨尾仍有30，000多夥，顯示市場仍處於去庫存階段 。



人為操控供應：去年全年申請預售的私樓單位僅7，233夥，已連續三年少於10，000夥 。不排除發展商刻意減慢節奏，企圖透過人為操控減少供應來托穩樓價 。



銀行政策與息口：銀行開年雖調高現金回贈至1%，但銀行隨時可能“落雨收遮”。此外，即便美國減息，香港是否跟減及其對大市的提振作用，仍需密切留意 。