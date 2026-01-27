金價突破五千大關　美銀：今季見六千美元

中評社香港1月27日電／金價周一首次突破每盎司5000美元關口，盤中一度觸及5111美元，單日升幅達2.5%。年初至今，金價已累計上漲近18%，主要受美國政策調整及全球資金持續從主權債券轉向貴金屬推動。美銀預計，金價在今年春季有望升至6000美元。



各國央行增加黃金儲備



大公報報導，隨著美元持續走弱，避險資金加速流入黃金等資產。美元指數昨日跌至四個月新低96.9，反映市場對美國干預日圓匯率、聯儲局獨立性受損以及美國政策反覆的擔憂。



與此同時，白銀價格亦創歷史新高，現貨銀價一度突破每盎司110美元，單日漲幅達6.7%。



另外，美銀報告指出，過去四個黃金牛市周期中，金價平均在43個月內上漲約300%，以此推算，金價或於春季觸及6000美元。



華僑銀行亦上調預期，預計年底金價將達5600美元。該行策略師Christopher Wong相信，金價急升後，常伴隨技術調整，但目前市場看漲情緒濃厚，且趨勢穩定，反映國際資金正為金價長遠上行進行布局。



大摩則認為，受地緣風險、央行釋放的信號及ETF買盤支撐，金價下半年有望升至5700美元。高盛上周亦將年底目標價從4900美元上調至5400美元。



世界黃金協會行政總裁泰達維表示，當前金價受到各國央行增加黃金儲備、地緣不確定性及年輕群體偏好黃金資產等多重因素支撐，形容市場在宏觀層面具備較強動力。