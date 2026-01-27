美股匯債現新一波拋售潮

中評社香港1月27日電／日圓兌美元匯價反彈，市場憂慮日圓套息交易拆倉潮進一步加劇美元資產沽壓。事實上，歐洲多個退休基金相繼表明減持或清倉手上美債組合，而股市投資者亦以實際行動看淡前景，近周有千億港元資金從華爾街股市淨流出，似乎新一波美國股債拋售潮已迅速形成。



大公報報導，美國股匯債三殺場面再現，意味著全球看空美元資產，其中美匯指數回落至97邊緣，見逾四個月低位，今年不足一個月美匯指數跌幅約1.2%，而美國國債跌勢也急勁，新年開局投資回報見紅，其中30年期國債息率一度逼近5厘重要心理關口。



市場對美信心降 沽美元資產



至於美股繼續跑輸全球，標普500指數年初至今僅上升1%而已，表現遜於MSCI環球股市指數、恒生指數、上證綜指同期2.3%、4.4%及4.1%的升幅，美股上升動力明顯不足。



美國股匯債受壓顯然與特朗普政策與全球對立有關，不單止動輒加徵關稅，還要稱霸西半球，包括入侵委內瑞拉及意圖吞併格陵蘭，美國霸凌霸道重擊全球對美國信任，引發沽售美元資產浪潮是意料中事。與此同時，美國經濟基本脆弱，令人憂慮美國金融資產價格跌勢一發不可收拾。



事實上，市場對美國去年第三季經濟增長上修至4.4%的消息毫無反應，可知道經濟數據充斥水分，未有完全反映加徵關稅對經濟負面的衝擊。近日亞馬遜警告，低進口成本存貨已在去年底被市場消化，現在產品價格開始反映加徵關稅影響，意味物價上升推高通脹，繼而削弱私人消費開支，稍後公布的經濟數據十分難看。



美國經濟只屬表面風光，K型經濟（K－shaped economy）狀況日益嚴重，有美國航空公司經營數據顯示，最便宜的經濟客位銷售額較一年前下跌7%，而商務、頭等艙的銷售額增長9%，可見美國普羅大眾消費力下跌，而高收入人士消費意欲高，明顯受惠股市上升，令社會內部不穩定性將加劇。事實上，美國明尼蘇達州再發生移民執法槍擊死亡事件，可能激發共和、民主兩黨新的政治內鬥，美國政府在本月底因財政撥款爭拗而停擺的風險急劇上升，股債資產將湧現更猛沽售，呈現流血不止。



日圓套息交易拆倉 美股添壓



禍不單行的是，日本央行可能入市干預日圓匯價跌勢，觸發日圓兌美元曾反彈上153水平，市場憂慮日圓套息交易大拆倉，投資者出售手上金融資產，回補日圓沽空盤，美國股債沽壓將加劇。



繼丹麥退休基金之後，荷蘭最大退休基金ABP將美國國債大削40%至185億歐元，而印度央行持有美債規模降至1740億美元，較2023年峰值急降26%。此外，近周美股基金亦錄得近170億美元（約1300億港元）資金流出。



總括而言，全球對美元資產信心大降，加上日圓套息交易拆倉掀起套現潮，美國股債市場隨時出現巨震。