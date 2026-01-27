金價狂飈逼近5100美元，概念股掀漲停潮

中評社香港1月27日電／1月26日，貴金屬市場迎來高光時刻，黃金概念股全線爆發，成為資本市場關注的焦點。受現貨黃金價格強勢突破5000美元並持續走高的提振，A股黃金板塊個股表現搶眼，湖南黃金、盛達資源、福達合金、豫光金鉛均以“一字”漲停開盤，中國黃金、恒邦股份、四川黃金、招金黃金等近十只個股亦強勢封死漲停板，曉程科技、銅陵有色、西部黃金、曼卡龍等多股強勢跟漲。期貨市場同步走強，滬金主力合約早盤大漲3.73%，盤中亦刷新歷史高點。



環球網報導，消息面上，國際金價勢如破竹，現貨黃金早盤漲幅擴大至近2%，最高觸及5093.15美元／盎司，距離5100美元僅一步之遙。上周美元指數大跌近2%，創下半年來最差周表現，與此形成鮮明對比的是，黃金單周上漲8.4%。市場分析人士指出，多重宏觀與避險因素共同助推了金價迭創新高。市場對美元資產避險屬性的擔憂促使歐洲、印度等多地基金加速減持美債，並推進資產多元化配置。丹麥最大的養老基金之一AkademikerPension也出於對財政紀律、美元走弱以及地緣緊張局勢等一系列問題的擔憂，宣布退出其持有的1億美元美債頭寸。



除此之外，全球央行的持續購金行為也為金價提供了堅實的底部支撐。中國人民銀行官方儲備資產數據顯示，截至2025年12月末，我國黃金儲備為7415萬盎司，當月增持3萬盎司。自2024年11月以來，央行已連續14個月增持黃金。此外，波蘭央行近日宣布批准一項購買多達150噸黃金的計劃，此舉將使該國的黃金儲備總量增加到700噸，助其躋身全球黃金儲備最多的10個國家之列。市場普遍解讀認為，各國央行正在用“無主權信用風險”的實物資產，優化其儲備結構，以應對全球經濟不確定性。



關於未來的金價走勢，機構觀點普遍樂觀但提示短期波動風險。高盛最新研報將2026年底黃金價格預測上調至5400美元／盎司，理由是私人投資者與各國央行的黃金需求持續攀升。國投期貨指出，黃金此輪牛市的邏輯是貨幣超發、債務膨脹及美元核心地位動搖，短期需警惕資金獲利了結帶來的波動，但中長期上漲邏輯堅實。東方金誠分析認為，美國財政風險上升、全球央行購金意願強勁、美聯儲降息周期延續以及地緣風險加劇，四大因素共同支撐了金價的長期上漲。黃金股與金價趨勢一致但彈性更高，黃金股ETF今日大漲超7%，2026年以來累計漲幅近38%。



在金價持續走牛的背景下，資本市場資金動向也備受關注。今年以來，黃金概念板塊走勢強勁。東方財富Choice數據顯示，融資客積極搶籌高股息標的，截至上周五，股息率（TTM）在2%以上的黃金概念股中，有8股本月獲融資淨買入。其中，銅陵有色獲融資客大舉搶籌4.50億元，西部礦業獲淨買入2.36億元，上海建工、中國黃金均獲杠杆資金加倉超1億元。銅陵有色此前公告預計2025年生產黃金19.13噸，白銀542噸；西部礦業則表示將繼續積極推進資源併購以擴大儲備。



針對當前的市場表現，分析人士指出，黃金價格的強勢突破是全球宏觀經濟環境與市場避險情緒共振的結果。短期來看，金價快速上漲後存在技術性回調的需求，投資者需警惕獲利盤回吐帶來的波動風險。但從長期邏輯看，全球央行去美元化的儲備配置趨勢未變，主權債務信用貨幣的貶值壓力依然存在，黃金作為硬通貨的配置價值依然凸顯。對於A股投資者而言，除了關注具備資源儲備優勢的礦業龍頭外，那些具備高分紅、低估值特性的黃金珠寶零售股也提供了較好的防禦性與投資回報。