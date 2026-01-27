外資看多中國經濟，長線資金搶籌核心資產

中評社香港1月27日電／隨著2025年全年經濟數據的出爐，中國經濟的穩中有進態勢得到了充分驗證。近期，多家國際知名金融機構紛紛發布報告，表達了對2026年中國經濟前景的堅定信心。機構普遍認為，中國經濟的強勁韌性與活力將持續顯現，特別是在出口結構性升級和內需消費修復等領域，中國將繼續為世界經濟增長注入寶貴的確定性。



環球網報導，在出口方面，多家外資機構對中國產業升級的趨勢尤為看好。高盛在最新研究報告中指出，中國出口的驅動力已發生根本性轉變，正從傳統的“成本優勢驅動”轉向“技術與供應鏈效率驅動”。尤其是在新質生產力領域，中國已經形成了全球範圍內不可替代的產能集群。瑞銀對此觀點表示認同，其分析認為中國出口的競爭力依然強勁，產品結構的優化和升級正在持續推進，高附加值、高科技行業的市場份額明顯提升。瑞銀證券研究部總監徐賓進一步解釋稱，中國企業正積極通過產品升級創新、優化產品組合以及增加服務出口來加速出海，其中包括汽車、電池、太陽能以及電網設備等優勢產業。



內需消費的復甦與升級也被視為支撐經濟增長的關鍵動力。渣打中國財富方案部首席投資策略師王昕傑指出，中國在內需驅動導向上已呈現出明顯的結構轉型的跡象。與此同時，中國產業鏈和供應鏈的穩定性成為跨國企業難以割舍的優勢。德國商業銀行大中華區董事長章良強調，中國擁有世界上最完整的產業鏈，這使得中國市場始終是德資和歐資企業最受歡迎的選擇，因為中國供應鏈帶來了極強的產品整合能力和價格競爭力。



基於對中國經濟基本面的樂觀預判，外資機構在資產配置上也動作頻頻。隨著中國股市持續回暖，多家外資在研報中明確表示，2026年將繼續“超配”或“高配”中國資產。值得注意的是，外資布局的邏輯正在發生深刻變化，已從單純追逐估值紅利，轉向認可產業轉型升級帶來的長期增長潛力。香港博大資本國際總裁溫天納分析稱，過去市場關注估值吸引力，現在企業更多用業績和現金流說話。中國企業在研發投入、產品迭代和全球布局方面的能力不斷提升，創新更強調效率與質量，這使得中國資產的全球吸引力進一步放大。



更為深刻的變化發生在資金持倉結構上，長線資金正在積極搶占基石份額，鎖定中國優質資產。記者注意到，近期在港股IPO和再融資項目中，中東主權財富基金、歐洲家族辦公室等長線資金頻頻現身，甚至爭搶基石投資者地位，主動將資金鎖定6至12個月。這顯示出國際資本正從短期持有轉向長期配置。萬得數據顯示，截至1月24日，港交所基石投資者平均認購比例已攀升至39.15%，創下兩年來新高。這實質上是國際長線資本通過港股渠道，戰略性鎖定中國產業升級的核心資產。香港證券業協會專家溫天納指出，基石投資者接受鎖定期，意味著資金更看重中長期確定性，關注點已從“價格驅動”轉向“價值驅動”，更加看重企業在產業鏈中的位置、技術壁壘及未來盈利能力。



展望未來，瑞銀證券研究部總監徐賓表示，從宏觀層面看，重視股東回報與市值管理改革有助於吸引耐心資本入市；從微觀層面看，進行IPO與再融資的公司多來自新經濟行業，盈利增速較快且為行業龍頭，為長線海外投資者提供了布局中國創新與成長的寶貴機會。