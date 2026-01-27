港貿發局主席：當前外圍政治環境對香港有利

今年會有更多國家與中國開展貿易，香港將從中受益。 中評社香港1月27日電／香港貿易發展局主席馬時亨表示，當前的外圍地緣政治環境使香港作為“超級聯絡人”的角色愈發重要，許多公司考慮離開歐美傳統市場之際，香港成為它們設立總部的首選。



香港《信報》報導，馬時亨星期一（1月26日）在第19屆亞洲金融論壇（AFF）開幕式上說，現今的政治環境促使許多公司考慮離開歐美等傳統市場，而它們目前最大的市場目標肯定是中國及整個亞洲地區。



香港作為國際金融中心，有發達的基礎設施和豐富的人才資源，自然成為這些公司設立總部或地區性總部的首選。



馬時亨認為，這一政治環境對香港極為有利。自他上任貿發局主席以來與眾多商界人士接觸，發現他們對香港的印象非常好，地緣政治因素更讓他們認為“真的要到香港發展”。



他表示，趨勢顯示，亞細安（中國稱東盟）與中東已成為香港的重要貿易夥伴，他相信今年香港與亞細安及中東地區的貿易將錄得不錯的增長。而今年會有更多國家與中國開展貿易，香港將從中受益。



他分享稱，去年邀請在管資產規模超過8000億美元（1.01萬億新元）的美國資產管理公司Federated Hermes總裁兼主席赴港參與AFF後，對方星期一通知稱打算在香港設立公司。