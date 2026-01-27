內地客搭高鐵來港追星擲萬元

成都旅客張小姐（左圖）及深圳旅客趙小姐（右圖）都是來港看BLACKPINK演唱會。（ 大公報） 中評社香港1月27日電／近日韓國女團BLACKPINK於啟德體育園連開三日演唱會，大公報記者昨日在高鐵抵港大堂實地觀察，發現不少內地旅客搭高鐵來港追星。有成都旅客到港看演唱會兼遊玩兩日，預計花費1萬元在食宿及購買演唱會周邊產品。有旅遊界人士表示，盛事活動可吸引各地旅客訪港消費，有助於促進本港旅遊經濟發展。



大公報報導，韓國女團BLACKPINK於上周六起一連三日在本港舉行演唱會。入境事務處數字顯示，演唱會首日入境香港的內地訪客人次高達18.8萬，較上一個周六增加約3.5萬，較去年除夕（12月31日）南下跨年人次更多出約4萬。內地經高鐵西九龍入境人數亦較同時期多約1萬人。



粉絲帶行李箱買演唱會周邊產品



記者昨日在高鐵抵港大堂所見，搭高鐵抵港人潮不斷，當中不少人身著粉紅色衣物、精心打扮，都是從內地來港觀看BLACKPINK演唱會。記者隨機訪問逾10名粉絲，雖然大部分人表示看完演唱會後便會離港，但粉絲消費意欲強烈，都帶了行李箱，準備用來裝載演唱會周邊產品。



成都旅客張女士向大公報記者表示，為觀看BLACKPINK演唱會首次到港，並計劃到港遊玩兩天，預計花費1萬元購買演唱會周邊產品以及食宿購物，“看完演唱會後，次日計劃到尖沙咀及中環乘坐水上的士，也會購買化妝品等，打算裝滿整個行李箱。”



深圳旅客趙女士則計劃看完演唱會後便返程。消費方面，趙女士透露預計花費5000元，笑言自己獨自一人看演唱會，而同行的男朋友便會幫自己去購買周邊產品及化妝品。



香港旅遊促進會總幹事崔定邦回應《大公報》查詢表示，今次BLACKPINK香港演唱會，屬於相當成功的盛事經濟及演唱會經濟案例，並透露本身營運的酒店因鄰近體育園，亦受惠今次演唱會，入住率爆滿。他指出，追星人群消費力較高，除了與演唱會相關的花銷外，亦有不少人會在酒店住宿、飲食、零售等領域消費，故認為有助於促進本港旅遊經濟發展。