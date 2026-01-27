廣深港高鐵全國最繁忙　邁進“地鐵化”

中評社香港1月27日電／全國鐵路昨日（26日）起實施新的列車運行圖。廣深港高鐵區段也隨之邁入公交化、高密度運行新階段，躋身全國最繁忙高鐵線路；高峰時段每小時開行列車達30列，平均發車間隔僅為2分鐘，真正邁入“地鐵化”運營時代。其中，“香港西九龍─廣州南”每日班次增長超過26%，“香港西九龍─南沙北”往返班次覆蓋早中晚各時段，進一步便利粵港澳大灣區旅客出行。



大公報報導，隨著大灣區建設縱深推進，連接香港西九龍、深圳北、廣州南等核心樞紐的廣深港高鐵，正持續釋放發展活力。26日起，廣深港高鐵列車進一步加密，新增列車52列，每日開行旅客列車總數達415列，成為全國開行密度和停站頻次最高的高鐵線路。高峰時段每小時開行30列，平均每2分鐘就有一趟列車通過。業內人士表示，高達415列的開行密度，意味著廣深港高鐵已超越傳統長途線路功能，承擔起像地鐵一樣服務廣、深、港三大核心城市之間高頻通勤的任務。



此次調圖後，廣州南站開行營業列車可達516.5對，運輸能力持續提升。其中，廣州南站往返深圳、香港等方向的營業列車達207.5對，同比增加19對，平均每隔4分鐘接發一趟列車。“香港西九龍─廣州南”列車班次由每日19對增加至24對，增幅超過26%，運能進一步提升，極大方便商務、通勤等旅客跨境出行。



列車升級 優化跨境出行體驗



為進一步提升運能與安全性，福田站新投入使用全球首套高鐵全智能站台屏蔽門系統，可智能識別不同車型，實現站台門與車門精準對位，接發車能力提升50%，有效保障旅客安全，提高列車運行效率。深圳鐵路部門表示，所謂“開行密度最高”，直觀體現是發車間隔全國最短。“停站頻次最高”則指沿線各車站停靠車次選擇最為豐富。



據介紹，國鐵各鐵路局擔當的所有過港列車升級為復興號動車組，在速度、舒適度、智能化服務等方面全面提升。針對跨境客流增多，深圳北站、福田站力推“四通”服務：鐵路通、深港通、粵語通、英語通，保障跨境旅客在購票、候車、換乘等各環節溝通無障礙。同時，進一步優化廣深港高鐵“靈活行”“計次票”服務的辦理指引，通過清晰的標識和工作人員協助，幫助旅客實現便捷購票、改簽，提升出行體驗。在深圳龍華居住的馮女士，早晨從龍華家中出發，在深圳北站乘坐高鐵前往香港西九龍站，再轉乘地鐵至開會地點。下午會議結束後，她又沿著相同路線返回。面對商務行程的不確定性，高鐵的“靈活改簽”功能幫了大忙。