TikTok美國用戶刪除量暴增　競爭升溫

TikTok宣布美國業務將由新的合資公司承接後，用戶正加速刪除這款短影音App，是調機構Sensor Tower的數據顯示，過去五天平均刪除量比之前三個月的平均水準暴增近 150％。



TikTok上周四宣布已成立一家合資公司，以便能在新的美國領導架構下持續在美國營運，該公司還任命原TikTok營運主管 Adam Presser擔任該合資公司的執行長。



TikTok也在上周四提示用戶需要同意更新後的隱私政策，引發一些用戶上社群媒體表達疑慮。這可能影響到用戶的心情，並導致近幾日以來卸載量激增。



多則社群貼文指出，根據新政策，TikTok可能蒐集的資料類型包括“你的種族或族裔來源”等敏感資訊，以及“性生活或性取向、跨性別或非二元性別身分、公民身分或移民狀態，或財務資訊”。



創作者Dre Ronayne在Threads上發文表示，她在周日已刪除擁有近40萬名追蹤者的TikTok帳號。她說：“如果我可以因為他們的使用條款和審查機制失控，而刪除我最大的社群平台，你也可以！”



其他創作者則回報發文問題，用戶抱怨平台出現當機，或影片上傳無法完成。



不過CNBC指出，儘管社群平台上出現大量質疑聲浪，這些條款似乎並非新增內容，因為在2024年8月的政策存檔版本中，就已包含相同的規定。



儘管如此，擁有超過400萬名追蹤者的TikTok創作者Nadya Okamoto告訴CNBC，該公司並未向創作者說明這項合資案對他們意味著什麼。



她說：“這就是為什麼會有這麼多疑神疑鬼的情緒，因為我們都在看著這個平台，卻不知道到底發生了什麼事。”Okamoto向CNBC表示，過去幾天她也遇到App問題，約24小時無法上傳影片。在不確定性之下，她持續將內容發布在 Instagram以及Google的YouTube上。



Okamoto說：“網路上有很多討論——這一切到底只是巧合，還是審查？這會變成什麼樣子？所有事情同時發生，真的非常嚇人。”



一個與TikTok合資公司相關的X帳號周一表示，服務問題是由美國一座資料中心停電所造成。該帳號寫道：“我們正與資料中心合作夥伴一起穩定服務。對這次中斷深感抱歉，希望能盡快解決。”



不過，刪除量增加並未轉化為美國使用量的明顯下滑。



根據Sensor Tower的數據，TikTok在美國的活躍用戶水準，與前一周相比大致持平。



值得注意的是，競爭對手的App熱度正在上升。Sensor Tower數據顯示，美國用戶下載UpScrolled的數量增加到前一周的10倍以上，Skylight Social狂飆919％，而中資背景的Rednote單周增加了53％。



來源：钜亨網